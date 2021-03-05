善用基金　籌劃子女未來教育經費

銀行的兒童理財戶口，有簡單、穩定等優點，但亦由於太過穩定，回報(儲蓄利率)亦一直長期偏低。事實上市場充斥着多種投資工具，最常見的有股票、基金及儲蓄人壽保險等等，其中股票和基金多被投資者以月供形式作分段投資，曾有統計，股票或股票基金能在大部分時間跑贏通脹，回報較銀行存款高。致富財富管理部總經理張德明表示，如果屬長線投資，為子女購買股票基金比較合適，以截至去年底(2020年12月31日) 計算，單看過去20年的股市指數，美國道瓊斯工業平均指數就翻了超過一倍；香港的恒生指數在過去20年亦累積了八成的升幅。

他又以某英國基金公司管理的一隻香港股票基金為例，10年前基金單位價格為283元，在去年底已升至533元，即每年平均回報率超過8.8%。

本欄多次提到，基金投資風險相對較低，因為每隻基金可投資在不同地區、不同公司來分散風險。另外，基金經理及其團隊亦會不時審視投資組合，除加入有盈利的投資組合外，亦會換出表現差的組合。

不過要注意，銀行雖然名義上可以用小朋友的名字開立兒童理財戶口，但實質操作、簽名認證仍然是家長。同樣為子女作基金投資，都是以父母的名義去開立基金戶口。

投資固然要有目標，我們假設一名10歲的孩子透過每年的利是、長輩所給的零用錢，儲得5萬元作為投資資本，目標要在8年後增值至40萬元，作為大學學費和宿舍費。張德明指，以一個每年約6厘回報的基金投資去計算，再加上孩子或父母每月投入約2,700元便可達成上述的目標。讀者如果熟悉未來值(Future Value)的計算，上述個案未來值約逾41萬元。