熊俊傑：美債息雖上升　惟加息為時尚早？

近日美國國債孳息率上升，引起市場關注，背後原因眾說紛紜。美國國債是金融市場上很重要的資產，特別是長債，因為市場人士認為美國國家面臨破產的風險極為之低，即美國違約風險接近零。而當談及到投資回報之時，便會將美國長債息率在分析上作為比較。

經濟學上，債息抽升，債價下跌，代表投資者將資金由國債轉至風險及潛在回報相對較高的資產，是市場對經濟景氣表示樂觀的徵兆。然而，過去一星期，不少輿論都將債息回升、通脹預期升溫、與美國聯儲局加息及股市下跌拉上關係。金融產品價格變化，從來都是受多方因素所影響。因此，他們之間存在關係是必然，但投資者必須清楚，兩者之間的關係究竟有多大？

近日備受注目的美債年期，主要是10年期、5年期及2年期。而今次債息上升，其實亦只集中於10年及5年期。在過去十年，10年期債息最高約3.50%，平均值在2%以上。在2020年疫情爆發之前，3大低點均在1.50%附近。若果經濟從疫情走出低谷，10年債息由現時的1.46%回升至1.50%至2.00%之間，其實亦屬恰當。承上，10年債息上升，表示經濟復甦見到曙光。相反，2年期債息雖然有所跟隨，惟波幅相對輕微，息率仍然低過250天平均值。2年期債息沒有大幅上升，不但暗示投資者並不預期短期經濟強勁，更重要的是美國聯儲局會繼續買債，同時不會加息。

另一方面，通脹預期升溫，令投資者憧憬美國聯儲局可能有機會提升息口。

首先，通脹預期升溫屬相當合理。因為隨着疫情有所緩和，經濟活動很大可能逐步回復正常。原材料供應商出現提高價格的情況，以及供應鏈在經濟復甦初期未能夠完全投入正常運作，都令供應短缺引致物價最終上升。不過，即使物價最終上升，能夠持續多久，以及水平多高，仍然存在變數。因為隨着員工重返勞動市場，航運如常，供應問題將會得到紓緩，加價壓力便會回落。所以通脹上升壓力雖然存在，但長期處於高水平的可能相對較低。

事實上，美國聯儲局自主席鮑威爾上台之後，已經在貨幣政策指引上作出調整，表明該局容許通脹在一段時間內超出2%的目標水平。此外，由年初開始，局方已經多次明確表明，聯邦儲備利率目標會在未來2至3年繼續處於極低水平。而且在加息之前，亦可能先需要在資產負債表上進行縮減。

概括而言，在現階段憧憬美國聯儲局調整其極寬鬆政策，似乎言之尚早。如果因為憧憬美國加息而改變了投資方向，相信要及時修正觀念。

艾德證券期貨高級副總裁 熊俊傑