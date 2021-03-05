道指收挫345點　油價飆逾4%

●美匯指數報91.6；港匯處7.7592；離岸人民幣(CNH)高見6.4891；美元兌日圓報108；歐元跌至1.197；英鎊弱見1.3887。金價回落至1,697美元。布油漲至66.97美元，紐油升上64.38美元。道指期貨窄幅上落。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指挫逾300點。

●美國聯儲局主席鮑威爾就美國經濟發表講話，指金融條件趨緊會讓人感到擔憂，並稱注意到近日債券市場出現波動，重申現時的貨幣政策立場是合適的，但如果條件急劇變化，該局將使用政策工具來應對。

●外媒報道，美國零售商沃爾瑪旗下印度電商Flipkart正在考慮通過與一家特殊目的收購公司(SPAC)合併在美國上市。報道指，Flipkart已與幾家SPAC接洽，預計估值將至少為350億美元。

●美國1月工廠訂單按月升2.6%，升幅高於市場預期的2.1%。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報28,902點，跌333點或1.15%。

●即月恒生指數夜期收報28,738點，跌340點，低水499點，成交27,100張。

●紐約4月期金收報每安士1,700.7美元，跌0.9%，創9個月收市新低。

●紐約4月期油收報每桶63.83美元，升2.55美元或4.16%，創自2019年4月以來收市新高；布蘭特4月期油收報每桶66.74美元，升2.67美元或4.17%。

●摩根大通調查發現，目前還沒有過虛擬貨幣交易的公司中，有1/5的機構投資者認為他們的公司未來可能會交易虛擬貨幣。

●外媒報道，國際金融協會(IIF)對匯率失調的定期評估稱，由於美國經常帳逆差擴大，美元已變得愈來愈被高估；相反，人民幣正愈來愈被低估。