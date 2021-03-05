經濟差股市反而旺！咁經濟將復甦　股市係咪有難？

過去年多，新冠肺炎疫情爆發，全球各大央行出盡力印銀紙救市，壓低利率，買企業債，扭盡六丑穩定市場，基本上達到目標。可副作用是令貨幣虛增，加上超低息，資金氾濫，大量流入股市炒作，結果是疫下經濟景氣愈差，央行愈冇條件收水之餘更要無限放水，股市就大條道理繼續旺，資產泡沫白熱化，就造就了去年次季以來的全球股市大旺市！

可踏入今年，各主要經濟體陸續啟動疫苗接種，次季經濟有望更大程度恢復正軌，資金開始乾坤大挪移，見到美債息持續由低位回升，引發資金出逃股市，新興市場尤其當災，仍留在股市的資金就由科技股流往傳統經濟股。可以話，目前大家都處於一個市場轉捩點。

咁後市會點？舊年經濟愈差股市愈好，若然未來經濟真係復甦，甚至表現超預期，股市會唔會又係反其道而行，向下望呢？呢個問題上，有幾個變數要注意。首先，經濟復甦係咪真係咁樂觀，這不無疑問。由於去年3月至次季的比較基數都較低，故若從經濟數據按年變幅來看，誠然復甦的立論會成立。但老實講，今年內全球經濟要回復至疫前的水平，基本上是不可能，就以航空運輸的恢復進度，已可下此定論。故當股、債易手的極端情況作出修正過後，重新找到平衡點，股市未必完全無可為，不用自亂陣腳。

再講，美國如今再等推出1.9萬億美元刺激經濟方案出台，次季聯儲局不大可能咁快就可以加息或者啟動收水。若然呢個論點成立，資金氾濫的基本面沒有太大改變，債息回升都會有個譜，股市亦不用過於悲觀。只是大家的持股組合要作調整，即適量減少新經濟類股份，增加傳統經濟類股，以平衡風險。

東網產經專欄作者 帥哥