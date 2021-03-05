尚悅·天城盡享綠色生活　區內發展前景具潛力

豪宅市道活躍，近期無論山頂以至新界一手洋房的承接力均十分強勁，恒基地產（00012）旗下元朗尚悅·天城乘勢登場。項目位處綠化天然環境之中，私隱度極高，加上毗鄰洪水橋新發展區，未來將提供龐大商業樓面作寫字樓、酒店及零售等用途，創造大量就業機會，發展前景及升值潛力看俏。是次發展商更提供長達兩年先住後付等彈性付款辦法，是洋房買家入市大好時機！

尚悦‧天城坐落於屏山屏健里8號，區內一向是低密度豪宅集中地，項目只提供16座3層連天台洋房，戶型涵蓋三房三套房連書房及四房四套房間隔，實用面積由1,772至1,826方呎。每戶地下的層與層之間高度逾4米，一樓及二樓的層與層之間高度則逾3.3米，令室內空間感更顯偌大寬敞。

作為低密度豪宅項目，每座洋房均設獨立私人花園，住戶可時刻盡享室外綠化環境，拉近與大自然距離。每戶亦設獨立車位，方便住戶出入，所有車位更配備電動車充電支援服務，輕鬆體驗綠色環保生活。

除了居住環境宜人，樓盤更毗鄰洪水橋新發展區，發展面積將達441公頃，相當於約23個維園的面積，全力打造成為新界西北區經濟樞紐，勢必為周邊物業樓價及租值注入上升動力。

發展商是次特別邀請享負盛名的室內設計名家，傾力打造兩座裝修設計洋房，其中9號洋房的實用面積為1,777方呎，並設面積510方呎私人花園及私人車位，間隔三房三套房連書房，盡顯大宅氣派。至於12號洋房的實用面積為1,772方呎，設計師以「隱世都市」作主題，客廳牆身鋪上高雅石灰色石材，飯廳則放置訂製雲石餐桌，配以簡約吊燈。

為配合項目銷售部署，發展商推出4大彈性付款計劃，分別為「90天即供按揭計劃」、「120天發展商優惠按揭計劃」、「730天長成交期計劃」及「730天先住後付計劃」，協助準買家購入理想居所，輕鬆安居置業。以上計劃適用於項目首3名買家，預料將受客戶追捧。