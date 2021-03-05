施羅德：能源轉型締造兩大贏家

氣候變化將是人類在未來數年乃至數十年間需要面對的最大難題。為了應對這項挑戰，向低碳經濟轉型已在所難免。雖然這將為不同社會、商業機構和行業帶來變化，但在過程當中，我們亦將迎來新的機遇。

一眾國家元首在2015年已簽訂《巴黎協議》，為致力將全球暖化幅度維持在工業革命前水平的攝氏兩度以內作出承諾。全球氣候暖化對經濟體系和企業的影響將相當深遠。據我們估計，若要達致上述目標，未來10年間將需要投資約兩萬億美元。

我們相信，在早期便洞悉氣候變化風險並作出相應行動的企業，以及相關解決方案產業鏈中的組成企業都將跑贏大市，最終為投資者帶來長遠回報。

作為自2007年起便涉足氣候變化投資領域的資產管理機構，施羅德投資擁有一支專業投資團隊，專門研究勢將受到氣候變化影響的各個行業。我們將在本文中聚焦兩個能源行業中正在興起的投資主題。

主題之一是潔淨能源，在一眾生產能源的方式當中，製造可再生能源的成本已變得相對便宜。現時，全球能源產量淨值當中已有接近三分之二來自可再生能源。然而，若要實現兩度以內的全球暖化幅度，目前的太陽能和風能應用率將需要提升一倍。故此，預料在2030年前，應對氣候變化的科技和基建實質年度投資將需要增加3倍。我們認為可再生能源行業的發展勢將持續，因此，與潔淨能源相關的行業應有望帶來長遠的投資機遇。

另一主題則是能源效益，在我們實現氣候變化相關目標的道路上，自然少不了與能源效益相關的新產品和科技。在環保建築的領域當中已有一些專為減少家庭能源消耗量的屋宇設計。這些屋宇採用了先進的隔熱技術和能源效益較佳的設備，配合太陽能和燃料發電，讓用量與產量可以互相抵銷，甚至讓能源消耗淨值達到負數水平。

另外，一些企業亦會為應對電力方面的挑戰，而融入新的解決方案。可再生能源裝置的需求增長，正在帶動供電網絡和能源儲存方面的投資。電動汽車的增長前景，亦已讓增設汽車充電站成為發展中不可或缺的一環。

整體而言，我們認為業務性質與減碳或供電相關的企業將可從能源轉型的大趨勢中受惠。

在未來數十年，氣候變化無疑是牽引全球經濟的主要因素。這不單會重塑各行各業，價值鏈亦將迎來翻天覆地的變化。在各國領袖通過新冠疫情復甦計劃支持「綠色轉型」之際，不少企業亦已趁此機會加快推行它們的可持續發展方針。在資本和價值都將以前所未有的規模重新分配的情況下，相信不少領域都將出現值得留意的投資機遇，包括能源板塊。

施羅德首席投資組合經理 Simon Webber