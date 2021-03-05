麥嘉嘉：美股SPAC旺場　相關ETF值得跟進

SPAC其實不是甚麼新鮮事物，這種上市模式早於上世紀90年代已在美股市場確立，只是一直未成為主流，直至去年才突然大爆發。

傳統新股發行是一家有業務的企業，透過掛牌集資。SPAC則是先成立一家「空白支票公司」(Blank Check Company)，俗稱「空殼」，上市集資後，再去物色收購有業務的企業。SPAC的成立人通常是基金、富豪、具名望的人，而投資者則是押注這些成立人的眼光及能力。

事實上，去年美股首次公開招股(IPO)集資額約1,740億美元，當中涉及248家SPAC公司掛牌，總集資額833億美元，佔整體達48%，金額亦是2019年的6倍。今年初至今已有160家SPAC在美國上市，累計集資額逾480億美元，超過去年全年的一半。

投資策略上，除了直接買入SPAC股票外，透過交易所買賣基金(ETF)來間接持有一籃子SPAC，可能較直接買入個別股份更具效益。市場上，Defiance Next Gen SPAC Derived ETF(SPAK.US)為被動式管理的SPAC ETF，跟蹤The Indxx SPAC & NextGen IPO Index，成立於2020年9月30日。所有納入指數的SPAC皆須達到流動性及市值的最低門檻。現時的投資組合當中，只有40%為未合併的SPAC(pre-merger SPACs)，另外60%則為已合併的SPAC。截至2月19日，SPAK.US持有137只股票，市值超過1.1億美元。目前最大權重股為線上博弈企業DRAFTKINGS(DKNG.US)，佔比達9.19%。SPAK.US由成立至今總回報接近20%。

另外，The SPAC and New Issue ETF(SPCX.US)為主動式管理的SPAC ETF，成立于2020年12月16日。截至2月19日，SPCX.US持有77隻股票，成立至今總回報約27%。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉(作者為證監會持牌人士，並無持有上述股票)