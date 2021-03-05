入不敷支！美國2051年聯邦債務料升至經濟規模兩倍

美國國會預算辦公室(CBO)發表未來30年的長期預算展望，預期2021年美國赤字將佔國內生產總值(GDP)的10.3%，是自1945年以來的第二大赤字。另預期赤字將會隨着2020至2021年新冠肺炎疫情的減弱而有所減少。

CBO預期，赤字將於隨後的幾十年中進一步增加，由2031年佔GDP的5.7%，增至2051年的13.3%，超過同期的50年平均值(約佔GDP的3.3%)。

債務方面，CBO料至2021年底，聯邦債務將佔GDP的102%，2031年將達至107%，而2051年更幾乎翻一番，達至GDP的202%。警告不斷增加的債務負擔可能會增加發生財政危機和通脹的風險，並破壞對美元的信心，使在國際市場上為公共和私人活動籌集資金的成本更高。

此外，在與疫情相關的支出在短期內下降後，隨着債務的增加和利率的上升，CBO料在預測期的最後20年，淨利息支出相對於經濟規模增長3倍以上，佔總赤字增長的大部分。而赤字增加的另一個主要原因是社會保障(主要由於人口老化)、醫療保險和其他主要醫療保健計劃的支出增加。

至2050年，CBO預期10年期美國國債實際孳息率將達至2.6厘，比去年的預測高0.1個百分點。