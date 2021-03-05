港股曾瀉逾700點　科技股災情重　港交所續尋底

港股連日急挫，恒生指數裂口低開逾500點後最多瀉723點，見28,513點的逾一個月低位，暫跌幅收窄至逾400點。國企指數跌近200點；科技指數挫逾300點，跌幅近4%跑輸大市，主板成交逾900億港元。

科技股又爆小股災，科指成分股全線下跌。ATMX四大股份以小米集團跌5.7%表現最差，更是跌幅最大藍籌。美團跌3.7%；騰訊跌近2%；阿里巴巴跌1.6%。

二線股方面，阿里健康及京東健康瀉8.8%及8.3%，是表現最差兩隻科指成分股。祖龍娛樂、同程藝龍、明源雲、閱文集團及華虹半導體跌幅介乎5%至7%。

香港交易所跌2.8%報469元，股價10日內由高位回落超過兩成。另外幾隻重磅金融股友邦保險、中國平安及滙豐控股跌1.3%至1.9%，合力拖低大市。不過內銀股仍有買盤，工、中，建三大行升0.5%至1.7%。

其他藍籌股以醫藥股表現較差，藥明生物挫5.5%；石藥集團及中國生物製藥跌2.8%及2.7%。受油價急升刺激，石油股逆市做好，中國石油漲4.6%，是表現最佳藍籌；中國海洋石油及中國石化升1.8%及1.1%。

【09:20】港股開市瀉569點 失守兩萬九關 騰訊跌逾3%

聯儲局主席鮑威爾言論未有為債息降溫，美股隔晚又急挫，日股早段亦跌逾500點。港股連日下挫，恒生指數開市跟隨外圍瀉569點或1.95%，報28,667點，失守兩萬九關。國企指數低開195點或1.73%，報11,129點；科技指數跌319點或3.62%，報8,500點。

大型科網股全線下跌，騰訊開市跌3.1%報668.5港元；美團跌4.4%報325元；京東集團跌3.9%報348.6元；小米集團跌3.5%報24.5元；阿里巴巴跌1.5%報223.8元。

其他藍籌股普遍向下，創科實業跌7.4%表現最差；瑞聲科技跌5%緊隨其後。重磅股友邦保險跌4.2%；香港交易所跌1.9%；中國移動跌1.6%；中國平安跌1%；滙豐控股跌0.5%；建設銀行跌0.4%。

油組未有放慢減產步伐，國際油價飆逾4%創近兩年新高。三桶油逆市做好，中國海洋石油高開2.7%；中國石油升2.1%，是表現最佳兩隻藍籌；中國石化升1.4%。