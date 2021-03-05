王品弟：預算案出爐　樓市成贏家？

新一份《財政預算案》出爐，樓市政策沒有太大驚喜，沒有加減辣招，房策主要提及至2030年長遠發展，新一年度(2021/2022年度)賣地計劃合共15幅住宅用地，包括新界西北、大嶼山、香港島等。

值得留意，政府計劃將東九龍區五幅商業用地改劃做住宅用途，初步估計可以提供約5,800個私人房屋單位，相信有助增加市區私人住宅供應，更鞏固東九龍新地標的地位。

事實上，政府覓地一向困難，21/22財政年度賣地計劃，預計全年潛在土地供應可以興建大概16,500個單位，比本財政年度約15,730個單位僅輕微上升。如果不過，若以19/20至21/22的3個財政年度計算，潛在土地供應估計可供興建的平均單位數目約15,900個，比對上3個財年(即16/17至18/19)少接近4成半。

香港地小人多，料短期內供應難大增，房屋供不應求的情況持續，就算供應增加，相信未來私人住宅供應比例仍然較低。隨疫情逐漸明朗化，中港有機會恢復通關，到時「北水」重臨，會再分薄私人住宅供應，所以本行上調樓價預測，預期今年樓價升至少10%，隨時挑戰歷史高位成為大贏家。

香港置業研究部董事 王品弟