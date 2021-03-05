美國著名基金經理料比特幣年底見10萬美元　

美國億萬富翁、知名基金經理、虛擬貨幣投資公司Galaxy Digital的創始人Michael Novogratz昨(4日)預測，今年底比特幣將達到10萬美元。他又表示，比特幣等其他數碼貨幣已成一種「機構資產類別」，銀行正瘋狂地參與這項行動。

他指出，應該將比特幣與黃金、國債及原油一起看待，與過去11年的歷史不同，比特幣會變得一文不值的想法不再被接受，皆因比特幣的生存威脅已消失了，就算比特幣無法在今年底觸及10萬美元，也會在明年達到這個目標。

對於NBA達拉斯獨行俠隊老闆Mark Cuban接受狗狗幣付款的決定，他抱持質疑態度，並稱市場應聚焦在最好且最安全的產品，而不是這些搞笑貨幣。

此外，美國虛擬貨幣交易所Kraken執行長(Jesse Powell)更牛，大膽預測比特幣在未來10年可達到100萬美元，最終更可能取代所有主要的法定貨幣。他透露，總部位於舊金山的Kraken正考慮公開上市，可能會在明年展開行動。

儘管美元仍是世界儲備貨幣及全球貿易的基準，過去一年的美元已有所下跌。他指出，比特幣總有一天會超越美元、歐元及其他貨幣的總市值。他指出，美元只有50年的歷史，且已展現出極端的疲軟現象，市場將開始使用比特幣來衡量物價。儘管如此，他承認比特幣具有高度波動性，可能在任何一天上漲或下跌50%。

比特幣今(5日)最新報47,123.5美元，跌3,743.6美元或7.3%。