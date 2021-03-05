開戰先兆？調查：近九成美國人視中國為競爭對手而非合作夥伴

美國民調和智庫機構「皮尤研究中心」(Pew Research Center)今天(5日)發布的一份調查報告指出，過去3年美國對中國的態度已顯著惡化，近90%受訪者表示，視全球第2大經濟體--中國為競爭對手或敵人，而不是合作夥伴。

該研究中心2月對2,500多名美國人進行一項調查，接受調查的美國受訪者中有70%認為，即使會傷害雙方經濟關係，美國仍應在人權紀錄方面挺身對抗中國。報告指，在與中國的雙邊關係中，美國人希望更加注重人權，即使要以犧牲經濟關係為代價。

調查顯示，對拜登總統有效地與中國打交道具有信心的美國人略過半數(53%)，但比例低於其他全球問題，例如恐怖主義、氣候變遷、使用武力和管理貿易。

自2018年以來，美國對中國的負面看法急劇上升，與3年前的46%相比，有67%的受訪者對中國持「非常冷淡」或「冷淡」的看法。在受訪者中，只有11%的人對中國抱有熱情。不過，報告指出，自去年以來，認為中國資助的網絡攻擊和中國的人權紀錄是「非常嚴重的」問題者，均急升了7%，分別達到65%和50%。過半數的人將美國流失至中國的就業機會以及中國日益增長的軍事力量視為非常嚴重的問題，按年增加6%，分別達到53%和52%。