花旗香港女性員工比例升至45.5%　致力留任新進媽媽

花旗集團公布2020年香港區員工的分布情況，顯示在助理副總裁至董事總經理職級中，女性員工的比例上升至45.5%，高於3年前的44%，其中女性獲得晉升和聘任為中層及高層管理人員的比例，在2020年分別上升至49.5%(2019：40%)及48.7%(2019：42%)。

此外，集團在提升初級職員的多樣性方面也取得良好進展：在2020年加入花旗的管理見習生中，有53%為女性(2017：42%)，49%為香港本地畢業生(2017：28%)；至於在零售銀行業務中，有46%的管理見習生並非主修商科，比率相較2017年的12.5%明顯提高。

花旗集團香港及澳門區行政總裁伍燕儀表示，未來將繼續積極透過招聘、培訓和留任方式，同時有效地配合數據，進一步提升團隊的多樣性。

在留任人才方面，花旗透過推廣內部晉升機會，大力鼓勵員工盡展所長，留任集團開拓個人事業，其中花旗集團香港更率先推出留任新進媽媽的計劃。由於職業女性往往面對應否離職育兒的艱難抉擇，該計劃特別為即將為人母親的同事提供資源和支援，協助該些準媽媽籌備在產假前和在生育後重返崗位的過渡安排。該計劃現時已經拓展至花旗在亞太區的各個市場。

伍燕儀指出，花旗為創建更公平和包容的職場不遺餘力，最近正研究如何招攬有意重返職場的女性。集團認為，該個尚待開發的寶庫其實人才輩出，藉着協助該些女性重新投入職場，她們將能夠再開展事業的新里程，亦成為集團寶貴的人力資源。

花旗集團香港在2020年對全體員工進行的問卷調查結果顯示，有88%的受訪員工認為，高層管理人員的決策和行動，皆鼓勵員工來自多元的背景和提出不同的意見；另有84%的受訪員工認同，花旗不問員工的背景皆一視同仁，提供公平機會讓員工拓展事業。