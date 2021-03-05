內地最高評級企債孳息率溢價見2016年來新低

內地5年期最高評級企業債相對於相同期限主權債的利差，近日觸及2016年以來的最低水平，顯見市場並未將一家地產公司和一家地方政府融資平台的債券違約事件放在心上。

外電引述的數據顯示，內地5年期評級為AAA的企業債相對於相同期限國債的孳息率溢價昨(4日)收窄68個基點，這是特朗普當選美國總統後以來一直不曾有過的水平。伴隨全球範圍內主權債券發行量的增加，今年迄今內地5年期國債孳息率已經上漲16個基點，而相同期限AAA評級企業債孳息率僅上升4個基點。

對於近來一家麻煩纏身的地產開發商和一家有地方政府支持的能源企業的債券違約，債券投資者並未顯現出太多的擔憂，美元債市場的反應僅限於少數實力較弱的房地產企業和地方政府融資平台。分析指出，困境企業槓桿率問題進一步蔓延的可能性不大。

報道引述國盛證券分析師楊業偉表示，近來違約事件的再現使得市場參與者對相對更為安全的資產青睞有加，這種情況在5年期AAA評級的債券上得到了體現，只要違約的市場隱憂依然存在，這種趨勢可能就會進一步延續。

另澳新銀行的研究報告指出，伴隨政府重新開始的降槓桿努力，今年的違約率仍會很高，地方政府融資平台違約比較集中的情況仍會持續。