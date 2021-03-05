黃子燊：中國目標「碳中和」 有咩受惠板塊？
2021年03月05日 11:38
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
「碳中和」是近期熱烘烘的概念，預期近期會有關概念提出政策，到底為甚麼有關的概念會如此受關注？
所謂「碳中和」，意即實現零碳排放。在工業革命後，由於各國相繼發展工業，全球的二氧化碳排放量因此急升，而隨着大氣中累積的二氧化碳愈多，大氣會把更多熱能儲存在地球，令到全球暖化，並產生更多的極端天氣事件。而為了阻止有關天災的發生，世界各國必須減少碳排放，以減慢全球變化的速度。
而在去年11月的時候，國家領導人曾在聯合國大會上，提出中國將力爭於2030年前達到碳排放峰值，並在2060年前實現「碳中和」。而中國的碳排放主要來自能源活動(約85.5%)，因為中國的能源結構中，有84.7%屬化石能源，會產生碳排放，而在當中，煤炭又佔其大宗，佔57.7%，其次多的為石油，佔18.9%；故此中國如要實現減排的目標，則須要在能源結構上作出改變，多用不產生碳排放的潔淨能源而少用石化能源。
在有關政策目標的前提下，不少板塊因而變得甚具增長潛力，同時某些板塊成長空間也因而受限 — 首先，跟潔淨能源直接相關的光伏、風電以至新能源車等板塊無疑直接受惠，而這些新能源行業的上游原料，如矽料、鋰、鎳、銅、鈷等，也會因下游的需求拉動而受惠。相反，由於要減少火電在整體能源結構中的佔比，煤、煤化工等行業的長遠發展也會因而受限。
如想把握上述大趨勢，投資者當然可以往相關板塊中挑選個別股票去尋寶，如我們為客戶管理的投資組合，在光伏板塊中挑選了做上游的保利協鑫能源(03800)，在新能源車中則選了比亞迪(01211)。然而，如果投資者不想勞神選股的話，而又是志在長線的話(投資時間框架在一年以上)，則可以考慮逐步購買ＧＸ中國潔能 ETF(02809)，以覆蓋整個潔淨能源板塊，或Global X 中國電動車 ETF，以覆蓋和電動車相關板塊，也不失為一個選擇了。
晉裕環球資產管理投資組合經理 黃子燊(作者為註冊持牌人士，管理的投資組合中持有比亞迪及保利協鑫，並有機會隨時買入或賣出)