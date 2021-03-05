【高盛推介】比亞迪回調至近月低位 吸引資金部署好倉
2021年03月05日 11:48
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高盛(亞洲)有限責任公司：汽車股周五(5日)早段跟隨大市受壓。當中周四(4日)失守200港元，收市跌約8.1%的比亞迪，周五早段低開約6.8%見183.6元，為近兩個半月低位，及後跌幅收窄。
比亞迪公布上月數據，上月汽車產量共計21,559輛，按年升309%。此外，比亞迪公布與德國巴士集團簽署純電動巴士年度合作框架協議。
吉利汽車周四跌約5.7%，周五早段低見23.1元，為近兩個半月低位，及後跌幅收窄。吉利旗下汽車研究院與浙江中醫藥大學簽署戰略合作框架協議，進行以「健康車－健康人」為目標的技術開發與產品研發。
觀察個股輪證資金流向，可見近日資金趁低吸納比亞迪好倉，當中認購證於周三(3日)及周四共錄得約1,560萬元資金流入。牛證則於過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約870萬元。吉汽方面，則見認購證於周四獲資金轉向，錄得約450萬元資金流入。牛證則於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約310萬元。
由於比亞迪及吉利股價已回調至近月低位，因此投資者如計劃趁低吸納認購證，宜留意貼價條款的產品以控制風險。
比亞迪購證16537，行使價223.88元，2021年4月30日到期，實際槓桿6.7倍，貼價、高槓桿。
比亞迪購證18896，行使價239.08元，2021年4月27日到期，實際槓桿6.7倍，貼價、高槓桿。
比亞迪牛證66781，收回價168元，行使價164元，換股比率100，槓桿比率6.1倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如看淡比亞迪，可留意價外幅度約7%，年期約2個月的高槓桿沽證(11222)，行使價178.78元，2021年4月27日到期，實際槓桿5.3倍，高槓桿。
吉汽購證18548，行使價25.73元，2021年4月28日到期，實際槓桿6.8倍，貼價、高槓桿。
吉汽牛證56943，收回價22元，行使價21.5元，換股比率100，槓桿比率8.8倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
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