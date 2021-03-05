債息續升　美元反撲將升破110日圓？

外電引述日本分析師和策略師指出，美國經濟前景改善，推動美國國債孳息率飆升，勢將在未來幾個月推動美元升破110日圓。事實上，近月美債息續升，美元升至今年以來最高水平，美匯指數今(5日)最新報91.63，美元兌日圓曾升穿108，見去年7月以來最高水平。

分析指出，鑑於美國在新冠疫苗分發方面領先於日本，而疫苗接種被視為重振國內增長的關鍵，美元有望繼續上漲。同時，油價上漲、疫苗進口以及缺乏外國遊客等因素，亦給日本的貿易收支格局帶來壓力。

報道引述東方匯理駐東京的外匯部門執行董事Yuji Saito指出，受疫苗影響，夏季過後美國的經濟狀況可能會大大改善，美元兌日圓可能超漲、升至110以上。此外，關於日本的貿易收支格局有很多負面消息，如果舉行無觀眾奧運會，可能會缺乏遊客。

美元今報107.86日圓，即市一度升至108.01日圓，為7月份以來最高水平。美元已從1月初的低點102.59日圓上升了逾5%。上一次匯率高於110日圓在去年3月，當時疫情爆發初期市場混亂，金融市場出現極端動盪，刺激美元避險需求。