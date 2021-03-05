【高盛推介】港交所過去兩周調整近兩成　輪證攻略

高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所周四(4日)跌約3%，周五(5日)早段跟隨大市繼續下跌，低開約1.9%及後跌幅擴大，低見465港元，為近1個半月低位。事實上，港交所於過去兩周，股價已累計調整近兩成。

觀察個股輪證資金流向，可見周四資金趁低流入好倉。認股證方面，認購證於當日獲資金轉向，錄得約1,490萬元資金流入。認沽證則於周一至周三(1至3日)皆錄得資金流入，合共約330萬元後，周四獲資金轉向沽出。牛熊證方面，則見牛證及熊證皆於當日獲資金轉向，分別錄得約200萬及450萬元資金流入。

港交所購證14200，行使價534.08元，2021年6月23日到期，實際槓桿7.8倍，高槓桿。

港交所購證20758，行使價519.38元，2021年12月17日到期，實際槓桿5.1倍，低面值、長年期、貼價。

港交所牛證65259，收回價445.18元，行使價443.18元，換股比率500，槓桿比率15.6倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

港交所沽證21579，行使價408.6元，2021年6月23日到期，實際槓桿7.9倍，高槓桿、低街貨。

港交所熊證52837，收回價510元，行使價512元，換股比率500，槓桿比率10.9倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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