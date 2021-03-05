IGG今年擬推20款遊戲　現金充裕足收購所需

該公司去年核心遊戲《王國紀元》佔收入85.7%，而去年12月月流水創新高，達6,500萬美元。他透露，將引入日本動畫知識產權(IP)聖鬥士星矢，主要看中該IP在國內外有龐大受眾，而年齡層與遊戲活躍用戶及付費用戶相若，能帶來協同效應，又冀藉聯乘能在日本有大突破。是次成功，未來將物色更多日本IP合作。

他表示，新遊戲在去年仍處測試階段，但隨着發展成熟，《王國紀元》的收入佔比將回落。另一款核心遊戲《城堡爭霸》已推出近8年，進入自然衰退期，期望能維持每年約400萬美元流水，減漫衰退速度。

早前宣布與內地遊戲平台Tap Tap合作，許元指，安卓(Android)去年收入佔比增加，相信Tap Tap會為集團帶來更多安卓流量，料今年的安卓收入佔比仍會上升。

派息方面，許又指，公司過去每年一直維持約30%派息比率，會綜合盈利及收購機會等因素考慮，再決定會否派發特別息。