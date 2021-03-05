【瑞通推介】大市再跌　資金開騰訊港交所好倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國聯儲局主席鮑威爾的講話未能向市場釋出壓抑債息上升及通漲預期的訊號，道指隔晚收報30,924點，跌345點或1.1%。納指跌逾2%。

恒指周四(4日)挫643點或2.2%，收報29,236點，10天線跌穿20天線出現技術上利淡的死亡交叉。恒指周五(5日)早段再跌逾700點，低位於28,500點的水平，其後跌幅略收窄，惟於50天線(28,867點)附近見初步阻力。其好倉(牛證及認購權證)周四淨流入逾1.5億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1.9億元，反映投資者看好大市急挫後將見技術反彈。周四恒指牛證街貨重貨區為收回價27,800至27,899點，而熊證街貨重貨區為收回價30,000至30,099點。周五早段指數及個股的引伸波幅普遍未有大變動。

美國國債孳息回升，科技股全線受壓。騰訊控股周四以全日低位690元收市，下挫4.6%，10天線失守，並結束3連升走勢。據報騰訊主席馬化騰今年全國兩會計劃提交多份書面建議，涉及碳中和等範疇。另騰訊有遊戲獲批版號。騰訊周五早段曾跌逾3%，曾跌穿670元。周四有約8.9億元北水淨沽出騰訊。輪證資金流方面，超過9,500萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾2,900萬元淨流出。

香港交易所數據顯示，上月證券市場平均每日成交金額2,339億元，按年升1.03倍；今年首兩個月新股集資金額727億元，按年大升6.9倍。港交所近日沿50天線上落，周四隨大市回落，收跌3%於483元。周五早段續跌逾3%，一度低見465元。周四有約7億元北水淨賣出港交所。輪證資金流方面，分別有近1,700萬元和逾150萬元淨流入其好倉和淡倉。

快手上日曾挫逾8.5%，低見290元後獲承接，收市跌幅收窄至5.5%，報299.6元，上市以來首次收於300元關以下。周五早段再跌逾5%，一度跌至282元，創上市以來最低位，並錄3連跌。快手認沽證周四新登場，錄逾10萬元資金淨流入，認購證同日有逾1,500萬元淨流入。

比亞迪公布2月新能源車銷量近1.04萬輛，較去年同期增加2.7倍，首兩個月累計銷量3.05萬輛，按年增長2倍。比亞迪周四持續向下，以近全日低位197元收市，重挫逾8%，跌穿100天線。周五早段再瀉逾6%至184元以下，錄今年以來低位。周四有逾1,700萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾300萬元淨流出。

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