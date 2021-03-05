樓市升勢明確　二手樓價指數按周升0.34%

中原城市領先指數CCL最新報177.17點，按周升0.34%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報180.36點，按周升0.29%。CCL(中小型單位)報177.86點，按周升0.31%。CCL(大型單位)報173.63點，按周升0.48%。今周CCL四大整體指數齊升，是新春當周市況，兼是近5周第2次出現。而三大整體指數齊升，分別是CCL、CCL_Mass及CCL(中小型單位)，近5周亦出現4次，上升趨勢明確。

近5周計，CCL三大整體指數齊升4周，齊跌1周，走勢一致。 CCL_Mass、CCL(中小型單位)及CCL分別累升1.56%、1.54%及1.22%，升勢明確。新春前買家紛紛入市，樓價升勢由大型屋苑主導。

九龍CCL_Mass報175.38點，創8周新高，按周升1.24%，連升2周共3.91%。港島CCL_Mass報185.88點，按周升0.82%，結束2周連跌。新界東CCL_Mass報190.29點，按周跌0.77%，連升2周後正常回軟。新界西CCL_Mass報163.72點，按周跌0.93%。近3周計，CCL四大分區樓價指數同樣兩升兩跌，由新界兩區開始，升勢伸延至港九市區。分區樓價指數反覆向上，繼續各自發展，帶領整體樓價指數反覆向升。

近5周計，九龍CCL_Mass累升2.29%、港島CCL_Mass累升1.09%、新界東CCL_Mass累升1.77%及新界西CCL_Mass累升0.89%。