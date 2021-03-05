美債息回落至1.54水平 道指期貨跌142點

●美匯指數報91.94；10年期債息報1.547厘；港匯見7.7618；離岸人民幣(CNH)反覆處至6.4864；美元兌日圓報108.39；歐元企1.1926；英鎊報1.3851。金價每安士1,691.2美元。布油升至67.58美元；紐油報64.57美元。道指期貨報30,736點，跌142點或0.46%。

●港股曾瀉逾700點，恒生指數跌至28,500點邊緣有支持，午後轉升過百點；全日收報29,098點，升138點，主板成交2,404.356億元。

-美匯指數漲至91.94，港元兌美元跌至7.7618。

-日央行：經濟增長具下行風險，續實施貨幣寬鬆政策。

●入不敷支！美國2051年聯邦債務料升至經濟規模2倍。

●美國著名基金經理料比特幣年底見10萬美元。

●目標進取！富豪冀2030年轉型為全電動車廠。

●傳Apple未來數周內收到歐盟的反壟斷起訴書。

●內地今年經濟增長目標6%以上，居民消費價格升約3%。

●人民幣中間價跌至6.4904，兌每百港元報83.53。

●港府就收入(印花稅)條例草案刊憲，擬8月起調高股票印花稅。

●國安警邀40現任及前高層錄口供，壹傳媒股價曾挫逾6%。

●新盤速遞：

-何文田Prince Central折實售價694.7萬元起。

-日出康城SEA TO SKY最後159伙周六發售，均價17,797元，已錄逾1,100張入票登記，超額逾5.9倍。

●樓市升勢明確，二手樓價指數按周升0.34%。