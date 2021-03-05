美債息回落至1.54水平 道指期貨跌142點
2021年03月05日 16:45
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●美匯指數報91.94；10年期債息報1.547厘；港匯見7.7618；離岸人民幣(CNH)反覆處至6.4864；美元兌日圓報108.39；歐元企1.1926；英鎊報1.3851。金價每安士1,691.2美元。布油升至67.58美元；紐油報64.57美元。道指期貨報30,736點，跌142點或0.46%。
●港股曾瀉逾700點，恒生指數跌至28,500點邊緣有支持，午後轉升過百點；全日收報29,098點，升138點，主板成交2,404.356億元。
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-美匯指數漲至91.94，港元兌美元跌至7.7618。
●滬綜指微跌1點，險守3,500點，創業板指數升0.7%。https://bit.ly/38bMpQ8
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●人民幣中間價跌至6.4904，兌每百港元報83.53。
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●新盤速遞：
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-日出康城SEA TO SKY最後159伙周六發售，均價17,797元，已錄逾1,100張入票登記，超額逾5.9倍。
●樓市升勢明確，二手樓價指數按周升0.34%。