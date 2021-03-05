醫療支付商鎂信健康B輪融資10億人幣

鎂信健康於2017年8月成立，為中國醫療支付服務商，利用「互聯網+」，連接病人、藥企、以及商業保險公司，推動金融工具與醫療領域融合。公司於2020年3月，獲得中國人壽再保險戰略性融資，目前已經建立覆蓋患者服務、商業保險服務，以及藥企服務的多元化業務體系。

鎂信健康行政總裁張小棟表示，公司以「互聯網+醫療+藥物+保險」生態模式，是次融資將進一步有助鞏固公司在跨界支付領域的競爭優勢，圍繞創新醫療支付進行核心業務布局，在互聯網醫療數碼化、產業化等方面持續拓展業務。未來將繼續發揮各股東的優勢，從支付方出發，通過賦能藥企、藥房、保險公司和醫療機構，整合產業鏈。

螞蟻集團副總裁紀綱指，鎂信健康形成「醫藥險」三者的商業閉環，認可該公司在創新支付領域的戰略價值，集團將持續支持其發展，以為用戶緩解醫療支付難題。

華興資本董事長，基金創始合夥人及首席投資官包凡表示，看好鎂信健康的營運模式，認為商業健康保險是應對人口老齡化導致醫療費用增長的重要解決方案，將在中國未來醫療支付中佔據重要位置。