128 WATERLOO修訂價單 提供最多15%折扣
2021年03月05日 17:12
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萊蒙國際銷售及市場總監蘇誦豪(左)；俊和物業發展控股高級經理梁志輝(右)
萊蒙國際(03688)及俊和物業發展合作的128 WATERLOO，新一輪推售部署即將啟動，發展商今天(5日)公布項目的修訂價單，推出「置輕鬆」及「置靈活按揭」兩個全新付款辦法，連同其他優惠，買家最多可享分別15%及11%折扣。
萊蒙國際銷售及市場總監蘇誦豪表示，選擇以上計劃之買家，需於簽訂臨時買賣合約及其後的270天內，分期支付合共樓價8%訂金，直至賣方發出交樓通知的14天內才支付樓價餘額。
其中「置靈活按揭」付款計劃，如買方成功借取賣方指定財務機構提供之「置靈活第一按揭貸款」，買家兼享於按揭供款期首6個月由發展商代供本金及利息。發展商特別為實用面積為500方呎以上單位，包括項目兩房至四房戶，設「置靈活按揭」付款計劃，如樓價為1,800萬元以下，最高可申請貸款額為樓價80%；如樓價達1,800萬元以上至3,000萬元，可申請貸款額為樓價75%；如樓價達3,000萬元以上，可申請貸款額則為樓價70%。年利率為P減2厘，而第13至24個月的年利率則為P(P為5.375厘)。