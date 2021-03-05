128 WATERLOO修訂價單　提供最多15%折扣

萊蒙國際銷售及市場總監蘇誦豪表示，選擇以上計劃之買家，需於簽訂臨時買賣合約及其後的270天內，分期支付合共樓價8%訂金，直至賣方發出交樓通知的14天內才支付樓價餘額。

其中「置靈活按揭」付款計劃，如買方成功借取賣方指定財務機構提供之「置靈活第一按揭貸款」，買家兼享於按揭供款期首6個月由發展商代供本金及利息。發展商特別為實用面積為500方呎以上單位，包括項目兩房至四房戶，設「置靈活按揭」付款計劃，如樓價為1,800萬元以下，最高可申請貸款額為樓價80%；如樓價達1,800萬元以上至3,000萬元，可申請貸款額為樓價75%；如樓價達3,000萬元以上，可申請貸款額則為樓價70%。年利率為P減2厘，而第13至24個月的年利率則為P(P為5.375厘)。