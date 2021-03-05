澳洲再審核皇冠賭牌　料影響珀斯賭場經營

澳洲西澳省政府周五宣布，跟隨維多利亞省設立「皇家委員會」，「徹底且獨立地」審核當地富豪帕克(James Packer)旗下負面消息不斷、高層近日連環「跳船」的皇冠度假集團(Crown Resorts)，是否適合繼續持有賭牌經營集團位於西澳首府珀斯的賭場。

所謂「皇家委員會」乃英聯邦國家的一種臨時法定組織，需要獨立於政府且具極高公信力，以調查具爭議事件之真相及為政策提出建議。皇冠位於珀斯的賭場上周已經被西澳省博彩及賭注局(GWC)下令不得參與賭業中介人(疊碼仔)、高級賭客或貴賓賭客活動。

西澳省律政部長John Quigley稱，其實西澳省當局擁有與「皇家委員會」相若的職權，問題是沒有與之相等的法律保障或豁免。

西澳省賽馬及博彩廳廳長Paul Papalia表示，新成立的「皇家委員會」將於6月發表臨時報告，5個月後即11月會發布最終報告；同時還會審視該省的監管制度框架，例如有沒有利益衝突、以及GWC的職能，之後提出改善當地監管能力和效率的建議。

他續稱，西澳省的監管機構已與東部省份的監管機構成立工作小組，以確保將來任何監管改革都能一致地進行。

皇冠上月收到新南威爾士省獨立酒業和博彩管理局(ILGA)來信，表示經過逾一年半的調查後，當局根據調查專員報告，指皇冠不再適合啟動其在該省的賭牌，導致公司耗資過百億元的悉尼新物業內的賭場開業無期。鑑於皇冠在維省墨爾本也被地方監管機構調查當中，在最壞情況下，公司有機會失卻澳洲所有賭牌。

該公司的監管風波源於2016年時有多名員工在中國內地涉嫌招攬賭客而被捕，其後這些員工被定罪；2019年又被澳洲多家媒體踢爆，指有犯罪集團在皇冠的多家賭場洗錢、公司聘用的疊碼仔或涉嫌販毒。事件迄今已發展成行政總裁及總法律顧問等多名高層或董事上月起相繼辭任，而帕克本人於皇冠的股權和影響力也備受爭議。