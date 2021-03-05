投資者出手！筲箕灣形薈開放式連租約賣586萬

投資者再度出手，筲箕灣形薈開放式單位，獲收租客以586.8萬元連租約購入，租金回報率近2.9厘。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●筲箕灣形薈1A座高層H室連租約單位，實用面積約281方呎，開放式間隔，以586.8萬元易手，實用呎價約20,883元，新買家早前於多區睇樓，斥資入市作收租投資，原業主於2016年8月份以約554.5萬元購入，是次轉售帳面獲利約32.3萬元，物業升值約6%，若以目前收取約14,000元月租計，租金回報率近2.9厘。

●鰂魚涌逸意居1座高層B室，實用面積913方呎，套三房間隔及工人房，叫價2,100萬元，終以1,963萬元易手，實用呎價21,501元，原業主於1997年9月以1,457萬元買入，持貨24年帳面獲利506萬元，單位升值35%。

●北角華凱大廈B座中層4室，實用面積674方呎，三房間隔，原先開價938萬元，放盤2個月，減價50萬元或5.3%，以888萬元成交，實用呎價13,175元，原業主早於1994年10月購入，當時作價310萬元，持貨逾26年至今轉售，帳面獲利578萬元，單位期內升值近1.9倍。

●北角柏傲山6座中層B室，實用面積約1,155方呎，套四房間隔，開價約3,600萬元，議價後以約3,250萬元成交，實用呎價約28,139元，新買家為外區用家，斥資入市作換樓之用，原業主於2014年10月以約3,072.6萬元購入，轉手帳面獲利約177.4萬元，物業升值約5.8%。

●西區羲皇臺11座低層B室，實用面積540方呎，兩房間隔，望樓景，以708萬元易手，實用呎價13,111元，新買家屬於用家，原業主於1999年6月以157萬元買入，持貨22年帳面獲利551萬元，單位升值351%。

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九龍區

●將軍澳首都6座左翼高層B室，實用面積840方呎，套四房間隔，另設儲物房，議價後以1,168萬元成交，實用呎價13,905元，新買家為換樓客，原業主於2014年8月以720萬元買入，持貨快將7年帳面獲利448萬元，單位升值約62%。

●將軍澳維景灣畔5座中高層C室，實用面積511方呎，兩房間隔，獲睇樓4個月之同區上車客即睇即承接，成交價905萬元，實用呎價約17,710元，原業主於2004年3月以約223.8萬元購得，是次轉手帳面獲利約681.2萬元，升值逾3倍。

●將軍澳居屋寶明苑寶松閣中層10室，實用面積213方呎，開放式間隔，去年11月放盤，原於已補價自由市場叫價390萬元，累減38萬元，減幅9.7%，最終獲區外買家以352萬元承接，實用呎價16,526元。

●將軍澳維景灣畔15座高層H室，望山景，兩房間隔，實用面積約516方呎，以850萬元放盤5個月後，獲同區客接洽，經議價後輕微減價2.8萬元，以約847.2萬元成交，實用呎價約16,419元，新買家為首置客，睇樓數次後入市自住。

●茶果嶺麗港城3月暫錄約3宗買賣，平均實用呎價約14,200元，單位為12座高層H室，實用面積748方呎，套三房間隔，議價後以1,050萬元易手，實用呎價14,037元。

●啟德天寰天海匯2座高層F室，兩房間隔，望園景，實用面積約461方呎，以約18,000元放租2個月，議價後減價1,200元或約7%，以16,800元租出，實用呎租約36.4元，新租客為夫婦，睇樓兩次即決定承租。

●紅磡海逸豪3座中層G室，實用面積553方呎，兩房間隔，以1,053萬元成交，實用呎價19,042元，新買家為同區客，決定入市自住，原業主於2017年4月以880萬元買入，持貨近4年帳面獲利173萬元離場，單位期內升值約2成。

●長沙灣泓景臺2座中層C室，實用面積約490方呎，兩房間隔，望海景，去年9月初開始放盤，原叫價895萬元，經議價後減價45萬元或約5%，最後以850萬元交吉沽出，實用呎價約17,347元，屋苑2月共錄得10宗二手買賣，現時有約70個單位放售，叫價由838萬元起。

●荔枝角美孚新邨8期百老滙街128號中層C室，向園景，三房間隔，實用面積約670方呎，以約950萬元放盤約2個月後，獲外區客接洽，雙方議價後減價約42萬元，以約908萬元成交，實用呎價約13,552元，新買家為首置客。

●荔枝角美孚新邨7期百老滙街124號高層D室，實用面積674方呎，原則大兩房間隔，望園景，日前以933萬元成交，實用呎價13,843元，新買家為同區換樓客，原業主於2017年11月以795萬元買入，持貨3年多帳面獲利138萬元，單位期內升值17%。

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新界區

●東涌映灣園11座高層E室，實用面積約548方呎，兩房間隔，於2月初放租，原叫租15,000元，經議價後減價500元或約3.3%，至近日以14,500元租出，實用呎租約26元，屋苑現時有約90個單位放租，月租叫價由14,000元起。

●馬灣珀麗灣3月暫錄3宗買賣，包括2座中層E室，實用面積639方呎，三房間隔，享內園景。原業主在去年12月以750萬元放盤，上月降價至738萬元，近日接獲買家洽購，輕微提價4萬元，獲買家接受，最終以742萬元成交，實用呎價11,612元，新買家之前一直租樓，見今年樓市反彈，決心盡快置業。

●青衣青怡花園2座高層E室，實用面積約343方呎，兩房間隔，由今年2月開始放售，原叫價600萬元，經議價後減價27萬元或約4.5%，最後以573萬元成交，實用呎價約16,706元，原業主於2014年7月以約380萬元購入，持貨至今6年轉手，帳面獲利約193萬元，物業升值約51%。

●屯門居屋兆禧苑A座低層7室，實用面積415方呎，面房間隔，新買家為新婚上車客，考慮不久後決定承接，原業主早前叫價約438萬元於已補價自由市場放盤，雙方議價後終以429.8萬元成交，實用呎價約10,357元。

●屯門豫豐花園2座低層F室，實用面積380方呎，兩房一廳設計，租客為區內客，業主有500元的議價空間，租客遂便決定以11,000元即睇即租，實用呎租28.9元，如以同類型單位銀行估價約497萬元計算，租金回報率達2.7厘。

●屯門新屯門中心9座高層G室，實用面積455方呎，獲區內上車客垂青，加上原業主累減22萬元，決定以568萬元購入作自住之用，實用呎價12,484元，原業主於2016年以約426萬元購入，持貨4年多轉手帳面獲利142萬元。

●屯門瓏門2月錄約20宗租賃成交，3月暫錄2宗，平均實用呎租約32元，其中8座高層A室，實用面積507方呎，兩房間隔，月租叫價17,000元，議價後以16,000元租出，實用呎租32元，新租客為家庭客，睇樓一日內立即租入上址。

●元朗朗怡居1座頂層單位，實用面積約552方呎，兩房間隔，放盤至今約9個月，原先開價680萬元，日前以672萬元沽出，減價8萬元或約1%，實用呎價約12,174元，屋苑現時有約8個單位放售，最低叫價由638萬元起。

●元朗3月累錄約20宗二手買賣，其中新元朗中心3座中層G室，實用面積466方呎，兩房間隔，零議價675萬元沽出，實用呎價14,485元，新買家為首置人士，即使無議價空間，仍決定承接，打算自用。

●上水皇府山6座中層C室，實用面積731方呎，套三房間隔，開價約1,000萬元，議價後以910萬元易手，實用呎價12,449元，新買家為換樓客，本居於同區兩房單位，近日希望換樓提升生活質素，即決定購入單位自住。

●粉嶺牽晴間3月暫錄約2宗買賣，包括1座中層A室，實用面積391方呎，兩房間隔，議價後以565萬元獲承接，實用呎價14,450元，原業主於1998年以168萬元購入，持貨約23年帳面獲利約397萬元離場。

●大埔逸瓏灣II第8座高層A室及B室相連單位，實用面積合共3,844方呎，連2個車位，獲區內換樓客以9,280萬元承接，實用呎價24,142元。

●大埔廣場1座中層J室，實用面積約390方呎，兩房間隔，由去年7月開始放盤，原叫價520萬元，經議價後減價22萬元或約4.2%，至近日以498萬元沽出，實用呎價約12,769元，屋苑2月共錄4宗二手買賣，現時約有12個單位放售，叫價由470萬元起。

●火炭駿景園1座低層D室，實用面積1,041方呎，套三房間隔，議價後以1,200萬元易手，實用呎價11,527元，原業主於2012年以653萬元購入單位，持貨9年帳面賺約547萬元，單位期內升值約84%。

●沙田第一城3月暫錄3宗買賣，最新錄5座中層C室，實用面積853方呎，三房間隔，議價後以1,180萬元易手，實用呎價13,834元，原業主則於2001年以260萬元購入單位，持貨20年貴帳面獲利920萬元離場。

●沙田富豪花園J座高層B室，實用面積約465方呎，兩房間隔，外望河景，去年12月初放盤，開價690萬元，經議價後減價10萬元或約1%，最終以680萬元沽出，實用呎價約14,624元，屋苑現時有約20個單位放售，叫價由638萬元起。

●沙田居屋愉翠苑愉禮閣中層6室，實用面積663方呎，套三房兩廳間隔，原先叫價710萬元，減價30萬元，未補價第二市場以680萬元沽出，實用呎價10,256元，原業主於2012年8月購入，當時作價338萬元，持貨8年多帳面獲利342萬元，單位期內升值約1倍。

●馬鞍山聽濤雅苑8座中層A室，實用面積660方呎，套三房間隔，開價約900萬元，議價後以888萬元易手，實用呎價13,455元，原業主於2006年以297萬元購入，持貨15年帳面獲利591萬元，單位升值約2倍。

●馬鞍山迎海．星灣御23座中層D室，實用面積497方呎，兩房連儲物房間隔，日前以832萬元易手，實用呎價16,740元，原業主於2014年以623萬元購入，持貨7年帳面獲利209萬元，單位升值約33.5%。

●馬鞍山銀湖・天峰2座中層F室，實用面積549方呎，兩房間隔，原先開價840萬元，其後減價14萬元，獲買家以826萬元承接，實用呎價15,046元，原業主於2009年6月購入，持貨近12年至今沽售，帳面獲利519萬元。

●西貢逸瓏園5座低層C室，實用面積691方呎，一房連儲物室間隔，望市景，原先叫價960萬元，減價40萬元，終以920萬元獲買家承接，實用呎價13,314元，原業主於2016年5月購入，當時作價769萬元，持貨近5年至今將單位轉售，帳面獲利151萬元，期內升值近20%。