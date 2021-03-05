一手市熾熱　西貢洋房項目以破頂價賣出

一手市場氣氛熾熱，再有市區新盤公布首張價單，新界項目亦連錄交投，個別單位以破頂價售出。

●富豪‧山峯一周沽兩伙 套四房連車位售4698萬元

百利保集團執行董事兼首席營運官范統表示，該盤於過去兩周共錄7宗成交，套現逾4.5億元，預期豪宅市場走勢持續向好。

●西貢133 PORTOFINO首錄洋房成交 做價7292萬破頂

據悉，項目自開放示範大屋後錄得多人查詢，短期內即錄得首宗洋房成交。項目至今錄得10宗成交，套現逾3.3億元。

●何文田Prince Central折實售價694.7萬元起

上述售價最低為3樓E單位，實用面積251方呎，以開放式設計，折後呎價27,677元。至於一房價格最平為5樓C室，實用面積303方呎，折後售價880萬元，呎價29,043元。示範單位今日2時開放予公眾參觀，明(6日)接受認購登記。

雷霆指出，項目屬精品豪宅，交通生活配套完善，今年首2個月新盤銷售屬近年新高，預計當中港通關將帶動經濟，增強市民置心信心，全年一手買賣料可按年增20%至30%，至逾1.7萬宗，樓價亦會有溫和升幅。

●代理料何文田Prince Central呎租達80至90元

美聯物業住宅部行政總裁布少明稱，何文田Prince Central貼市價開盤，料吸引不少投資客及用家捧場。

他指出，鄰近新晉屋苑皓畋最新成交呎價逾3萬港元水平，以Prince Central首批單位按折實均價計，屬貼市水平，發展商未來有加價空間。除用家外，料有約40%投資客捧場，預期項目呎租可達約80至90元，回報率約2.5至2.8厘。

他指出，3月新盤市場熱鬧，估計全月一手成交約2,000至2,500伙。至於樓價方面，由於不少平盤被消化，預期升勢較急，單月升幅料約2%至3%。

●代理指2新盤大折讓開價具協同效應 料本月一手成交2000宗

對於Prince Central與昨(4日)開價的西南九龍GRAND VICTORIA均以大折讓開盤，他相信可產生協同效應，預料新盤銷情持續暢旺。Prince Central擁大品牌優勢，入場銀碼亦細兼提供高成數按揭，可吸引用家及長線投資者入市，估計發展商趁好市散貨，售罄即推旗下其他新項目，做到貨如輪轉。

在市區新盤低開吸客下，陳預計，約20%二手客源被新盤搶去，二手交投略為受壓。相反，本月一手成交量料可達2,000宗。

●元朗尚悦‧天城標售10、12及19號洋房

其中12號洋房附設豪華裝修，實用面積1,772方呎，花園面積230方呎，連1個車位標售。至於10、19號洋房則以交樓標準出售，實用面積1,776及1,826方呎，當中19號洋房連兩個車位推出。

●128 WATERLOO修訂價單 提供最多15%折扣

萊蒙國際銷售及市場總監蘇誦豪表示，選擇以上計劃之買家，需於簽訂臨時買賣合約及其後的270天內，分期支付合共樓價8%訂金，直至賣方發出交樓通知的14天內才支付樓價餘額。

其中「置靈活按揭」付款計劃，如買方成功借取賣方指定財務機構提供之「置靈活第一按揭貸款」，買家兼享於按揭供款期首6個月由發展商代供本金及利息。發展商特別為實用面積為500方呎以上單位，包括項目兩房至四房戶，設「置靈活按揭」付款計劃，如樓價為1,800萬元以下，最高可申請貸款額為樓價80%；如樓價達1,800萬元以上至3,000萬元，可申請貸款額為樓價75%；如樓價達3,000萬元以上，可申請貸款額則為樓價70%。年利率為P減2厘，而第13至24個月的年利率則為P(P為5.375厘)。

●日出康城SEA TO SKY已錄逾1100張入票登記 超額逾5.9倍

長實地產投資董事郭子威滿意登記情況，並指對明天正式銷售充滿信心。