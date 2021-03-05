【產經評論】經濟戰山雨欲來　中美硬撼快展開

去年以來一場世紀疫情，將中、美兩大國的經濟實力差距拉近，目前雙方皆在部署疫後經濟復甦之路！就中方而言，正積極為拉攏地區經貿合作創造有利條件；美方則除了聯合盟友外，更有按部就班開打「金融戰」的意圖，觀乎近日歐洲和日本央行急忙「出口術」為債市護航之際，美國聯儲局選擇慢條斯理，足已嗅到戰火味濃！必須接受的事實是，中美爭霸已無回頭路，未來10年內必更動盪，亞太區更是主戰場。

對內，中國在制訂未來5年的發展規劃中，強調要在核心產業領域實現自給自足，關乎到經濟軟實力，必須擺脫美國在核心技術方面的掣肘，即中美科技戰會沒完沒了。其實，在這戰線上，中國不需要盲目追趕最新科技，更重要的是掌握自我創新的能力，如研發出自家的晶片和軟件，配備完善產業鏈，成就出自己一套的技術標準。以目前中國14億人口的世界最大試驗場和相對穩定的社會環境，在科技「半球化」下，不無出路。

對外，中國策略上要與亞太及新興市場連成一體，利用自身龐大內需增長能力，為這些依賴外需的經濟體帶來出路。區內經濟體也明白生存之道，包括中、日及韓等15個亞太國家已簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），形成全球最大的自由貿易協定。中國同時也與歐洲為投資共贏而努力。

不過，上述宏圖願景，美國樂見嗎？雖則說拜登政府仍要集中精力處理內部防疫及經濟事務，對華的外交政策尚未見具體的重大舉措，但最新調查顯示，接近九成受訪的美國人不認為中國是合作夥伴，而是競爭對手，拜登政府能逆民意而行嗎？目前美國正全速以每日200萬劑的數量為民眾接種新冠肺炎疫苗，務求盡快結束疫情；恰巧地金融市場近期顯著動盪，美國盟友無不慌張，唯獨聯儲局坐定粒六，一場「金融戰」一觸即發，務求要盟友在經濟上一舉歸邊。可以預見，在後特朗普時代，美國不但不會對華和解，更會全方位更精準遏制中國在國際，尤其亞太區的勢力冒起。

明乎此，中美關係根本不存在幻想空間，美國是不會容許中國共存共贏，想和平崛起，只是一廂情願。現實是中美決裂沒有轉圜餘地，投資者必要做好中美全面脫鈎，甚至全面開戰的準備，要麼能實現大國崛起，掌握自身的命運與前途；要麼就成為1980年代被美國壓制的日本，經濟一蹶不振，30多年過去仍無法翻身！