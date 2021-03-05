美債息觸1.62厘！美股走勢反覆　港夜期下試二萬九

美國2月非農數據表現強勁，10年期美債孳息率突破1.62%，超過2月25日以來的高點。股市走勢波動，美股道指高開後曾漲逾300點，及後一度回落至31,000點樓下，目前報31,100點，升175點；標指報3,784點，升0.42%；納指報12,680點，跌42點或0.34%。

港股期指夜市再下試二萬九，目前報29,025點，升133點，低水73點。

積極的經濟數據、財政與貨幣政策支持及疫苗推廣加速使美國經濟前景更加積極，但投資者也擔心聯儲可能被迫收緊寬鬆貨幣政策。周四聯儲局主席鮑威爾表示，即使面臨通脹壓力上漲的環境，該局還是會保持「耐心」地將基準利率維持在接近於零的水平。他預計通脹率將隨經濟復甦而上漲，但那隻會是暫時的。

另外，現貨黃金累跌8美元，最低至每安士1687.34美元，現貨白銀失守25美元。

【22:30】美國最新就業數據強勁，美股周五(5日)早段回揚，道指升310點，至31,234點；標指升40點，至3,808點；以科技股為主的納指升151點，至12,874點。

美國2月非農業職位增長37.9萬個，遠多過市場預期的18.2萬個和前一個月的16.6萬個，反映新冠肺炎疫情緩和令經濟活動回升，疫苗分發亦令前景樂觀，期內失業率意外按月下跌0.1個百分點至6.2%，市場原預期維持6.3%，平均時薪按年升5.3%，符預期。

消息刺激美國10年期債息一度升穿1.6厘，目前回落至1.59厘。

Wedbush分析員Daniel Ives認為，投資者應乘機低吸科技股，預料科技股今年將漲至少25%。他指出，數碼轉型現在才正要開始，雲端、網路安全、電子商務和5G等趨勢將受到消費者和企業強勁需求支持，科技股未來多年勢持續增長，這些趨勢屆時將成為科技股派對中的重頭戲。

Ives續預期，遙距辦公的趨勢不會因疫情緩和而消退，估計明年仍能溫和成長，投資者應利用當前科技股跌市為這些趨勢作出部署，蘋果公司(Apple Inc.)、微軟和人工智能先驅 Nuance等都是可關注的企業。

晶片商博通上季每股盈利6.61美元，收入66.6億美元，均勝預期，但晶片業務收入遜預期，股價早段仍升1.8%至451.5美元。

服裝零售商Gap上季收入雖遜預期，但該公司看好隨着疫情紓緩，今年收入將再次增長，股價早段漲10.2%至27.97美元。

倉庫式零售商Costco上季每股盈利2.14美元，少過市場預期的2.45美元，期內來自電子商貿的收入勁增74.8%，股價早段跌1.5%至314.09美元。