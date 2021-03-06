東方日報B1：舊經濟撐場 港股挫700點後跌少截
2021年03月06日 00:28
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分析料，港股短期上升空間有限。(中新社圖片)
內地政府工作報告出爐前夕，美國聯儲局主席鮑威爾的言論未能平復市場對債息上升的憂慮，中資科技股周五再度淪為拋售對象，拖累恒生指數曾再瀉逾700點，即使其後內銀及內需股獲買盤吸納令大市一度轉升，惟收市還是下挫138點，收報29,098點。分析相信，短期內恒指上升空間有限。
承接美股跌市，恒指周五(5日)開市即插569點，跌至28,667點，並失守50天線，跌幅未幾即擴大至723點，觸及28,513點的逾一個月盤中新低；惟大市午後轉強，曾經轉升160點，高見29,397點，但之後又再倒跌，表現十分反覆，全周僅進帳118點。國企指數收報11,292點，跌33點。港股總成交額2,408.85億元，沽空比率13.94%。
中央周五提出要改良存款利率監管，推動實際貸款利率進一步降低，並繼續引導金融系統向實體經濟讓利，惟銀行板塊午後普遍揚升，其中工商銀行(01398)收升3.59%，報5.47元，膺表現最佳藍籌，農業銀行(01288)、中國銀行(03988)及建設銀行(00939)升幅介乎1.72至4.42%。內需股蒙牛乳業(02319)及恒安國際(01044)分別升2.64%及3.01%。
受累於外圍科技股災，恒指科技指數曾瀉近半成，低見8,384點，並較歷史高位的11,001點回落逾23%，意味陷入技術性熊市，收市報8,634點，插185點或2.1%，創1月8日之後的收市新低，全周累跌3.57%。
小米集團(01810)遭「北水」淨沽4.6億元，股價瀉3.74%，收報24.45元，為表現最差藍籌。富時羅素宣布因應美國的投資黑名單，將小米剔出旗下全球指數及全球中國指數，下周五起生效。至於獲「北水」斥20.13億元淨買入的騰訊控股(00700)全日跌1.59%，收報679元。
基金經理溫鋼城指，港股近期呈大上大落格局，反映資金續由新經濟轉倉至舊經濟板塊，而恒指已失守10及20天線，要在29,000點樓上再大升有阻力，惟相信28,000至28,500點仍見支持。他不排除下周出現反彈，但建議恒指重返10天線(現處29,648點)之前，不宜大手買貨。
他又相信，科技股沽壓仍未完全消化，惟技術上屬相當超賣，可續持貨甚至小注吸納；至於受惠「放水」預期的內銀板塊估值便宜，加上不時獲「北水」追捧，仍有上升空間。
港股美國預託證券(ADR)周五早段個別發展，騰訊報672.06元，較香港收市價低6.94元；滙豐控股(00005)報47.66元，較港高1.56元。若按比例計，即恒指升36點。
另外，繼去年5月推出市場波動調節機制(市調機制)第一階段優化，香港交易所(00388)宣布，將於本月29日於證券市場推出市調機制第二階段優化措施，機制涵蓋的每隻證券在每個交易時段可由以往的只容許一次觸發，變為可被多次觸發。