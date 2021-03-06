東方日報B1：舊經濟撐場　港股挫700點後跌少截

內地政府工作報告出爐前夕，美國聯儲局主席鮑威爾的言論未能平復市場對債息上升的憂慮，中資科技股周五再度淪為拋售對象，拖累恒生指數曾再瀉逾700點，即使其後內銀及內需股獲買盤吸納令大市一度轉升，惟收市還是下挫138點，收報29,098點。分析相信，短期內恒指上升空間有限。

承接美股跌市，恒指周五(5日)開市即插569點，跌至28,667點，並失守50天線，跌幅未幾即擴大至723點，觸及28,513點的逾一個月盤中新低；惟大市午後轉強，曾經轉升160點，高見29,397點，但之後又再倒跌，表現十分反覆，全周僅進帳118點。國企指數收報11,292點，跌33點。港股總成交額2,408.85億元，沽空比率13.94%。

受累於外圍科技股災，恒指科技指數曾瀉近半成，低見8,384點，並較歷史高位的11,001點回落逾23%，意味陷入技術性熊市，收市報8,634點，插185點或2.1%，創1月8日之後的收市新低，全周累跌3.57%。

基金經理溫鋼城指，港股近期呈大上大落格局，反映資金續由新經濟轉倉至舊經濟板塊，而恒指已失守10及20天線，要在29,000點樓上再大升有阻力，惟相信28,000至28,500點仍見支持。他不排除下周出現反彈，但建議恒指重返10天線(現處29,648點)之前，不宜大手買貨。

他又相信，科技股沽壓仍未完全消化，惟技術上屬相當超賣，可續持貨甚至小注吸納；至於受惠「放水」預期的內銀板塊估值便宜，加上不時獲「北水」追捧，仍有上升空間。