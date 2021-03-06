《香港01》母企南海控股料去年虧損擴至29億

該公司解釋，上述虧損主要由於年內集團的文化與傳播服務分部，業績大幅下降，乃因影院行業受新冠肺炎疫情影響嚴重。根據內地各地疫情防控及行業監管要求，集團旗下500餘家影院自去年1月底起全部暫停營業，直至去年7月開始陸續復業，同時仍產生影院設備、租賃物業裝修及使用權資產折舊、無形資產攤銷、員工薪酬等固定成本費用，因此年內收益按年大幅下降。

與此同時，因疫情及其對宏觀經濟的持續影響，根據謹慎性原則，集團對文化與傳播服務及創意商業分部之物業、廠房及設備、商譽及其他無形資產計提減值撥備合計約12億至約13.5億元。

事實上，南海去年上半年已經錄得股東應佔虧損13.1億元。原因除了金融資產之預期信貸虧損按年飆升5.46倍外，還有期內文化與傳播服務收入暴瀉，主要是集團的影院廣告收入按年大跌81.15%至僅2,488萬元，而影院業務含稅票房收入按年勁挫約94.21%至僅約9,440萬元人民幣。這個分部去年上半年所得稅前虧損更加高達19.73億元，其物業、廠房及設備以及商譽計提減值撥備接近7.26億元。

而創意商業分部則錄得所得稅前虧損約4.99億元，主要是由於計提物業、廠房及設備及商譽減值撥備約3.95億元。《香港01》所屬的新聞傳播業務方面，所得稅前虧損接近1.72億元。