勁短缺！呢類資源1年消耗500億噸　引發枯竭危機...

世界上有一種被低估的商品正在耗盡，並是僅次於水消耗最多的原材料，亦是日常生活中不可缺少的成分──沙子！

外媒報道，全球對沙子需求不斷，是用於道路、橋樑、高速火車，甚至土地更新項目的主要物質。將沙子、碎石和岩石融化後，可製窗戶、電腦屏幕和智能手機的玻璃，就連硅晶片的生產也使用沙子，可謂整個社會都建立在沙子上。

全球沙子的使用量過去廿年來部分由於城市化進程的激增而翻了兩倍，使用量遠遠超過自然增速。聯合國估計，每年的水泥產量為41億噸，另發現沙子和碎石的全球使用量是水泥的10倍，這意味着僅就建築而言，全世界每年就消耗約400億至500億噸的沙子。

雖然沙子不可能很快消失，但分析憂慮該資源正在流失。幾乎在地球上每個國家或地區都能找到沙子，但並不代表所有沙子都有用，如被風而不是水侵蝕的沙漠沙粒太光滑且太圓，無法結合在一起以用於建築目的。而需求較大的為更具稜角，並且可以鎖在一起的沙子，通常是來自海床、海岸線、採石場和河流。

然而，儘管聯合國2019年將沙子短缺危機提上議程，但目前依舊缺乏可持續開採和使用沙子的詳細計劃，而未來工業化、人口增長和城市化都有可能推動對沙子需求的爆炸性增長。