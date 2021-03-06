5年研究！想發達？呢20個「窮鬼習慣」你中幾多？

成功，相信是每個人都一直追尋的，但怎追尋呢？有否「方程式」呢？不妨參考一下著有《改變習慣，改善生活》(Change Your Habits, Change Your Life)一書的作者Thomas C. Corley的調查。

他用了足足5年時間，研究了177位由平凡人開始，後來成為億萬富翁的「白手興家」成功人士，他們背後擁有鮮為人知成功規律，主要分為「5大類」：

1、實驗：勇於嘗試新事物，發掘自己天生的才能或激情。

2、閱讀：每日「自修」30分鐘或以上。

3、建立豐富關係：與合適的人士、其他未來百萬富翁建立聯繫。換言之，與想發達的人一起。

4、建立目標：追求實現夢想的目標。

5、計算風險：在投資之前，你要做功課，計算好可以輸幾多之後，就不要害怕承擔風險。

以上5點司空見慣、無甚特別、知易難行？好的。倒不如搞搞新意思，Corley列出了以下「不要做」的習慣，你中了幾多？若要發達，就要記住不要再犯了！

●慣性不閱讀

●慣性不每日做運動

●慣性不健康飲食

●慣性不追尋夢想

●慣性不訂立及實現目標

●慣性不立即回覆電話

●慣性不早起床準備好自己迎接新的一日

●慣性不儲錢

●慣性不保守投資

●慣性不節儉

●慣性不「蝕底」做凸，只按章工作

●慣性不善用時間，只懂浪費

●慣性不做應要完成的工作(一味拖延)

●慣性不與其他具有成功目標的人聯絡，不跟隨「叻人」

●慣性不打電話/短訊祝賀別人生日

●慣性不祝賀他人的人生大事

●慣性不對自己的人生負責任

●慣性不為慈善做義務工作

●慣性不捐錢做善事

●慣性不看完呢篇文！

以上20個「不」，若你想成功、但又「中」了很多，快快改善吧！

【人到50、60歲想轉工、轉行？你必要知道這些...】

金融市場瞬息萬變、日新月異，早已不是股市、匯市、商品等那麼簡單，甚麼新經濟、虛擬貨幣、區塊鏈、金融科技、網上P2P貸款、人工智能(AI)炒股等近年才興起的新事物，年輕一代可能更熟悉、更易上手，在金融圈內打滾多年的中年員工，或很難跟上潮流，往往有被淘汰的危機。

其實，這亦不難理解，人到了50、60歲，可謂到了「知命、耳順之年」，往往求穩多於求變，但如果未能言退，又頂不順工作上的新挑戰，能否想想轉工、甚至轉行呢？

若正有此煩惱，不妨參考一下著有《職業轉換：聰明的專業人士如何改變職業並獲得成功》一書的作者、並且是著名職業教練和心理學家的Dawn Graham怎說！

【先認清思路】

他指出，如果50、60歲人真的想轉工、轉行，必不可少的是先要擁有非常清晰的路徑！人到了這年紀，一定很清楚自己不想做甚麼，但未必太清楚自己想做甚麼。故此，若不能展示出自己清晰的路向，倒不如以不變應萬變。

好嘞！若真的有明確思路，清楚自己想做甚麼，當然可以謀劃工、轉行。問題是點做？按傳統途徑？如果是，步驟就是先上網到求職網站，再發送自己的履歷表、期望，並等待面試見工的機會。當中最具挑戰的當然是「見工」一幕，怎樣說服可能較你更年輕的面試人員取錄你呢？須知道如果僱主有得揀，當然會揀年輕一點的人。

【需要靠人脈】

因此，難題又到了！50、60歲人要轉工、轉行，按傳統途徑可能機會渺茫。有見及此，「人搭人」找工作是少不免的，最少能確保獲得接見的機會。那麼，沒有人際網絡怎麼辦呢？別慌！先用心細想，人到50、60歲，最大的優勢就是「識得人多」，無論是前同事、校友、做義工時認識的人等等，那管數十年從未聯絡過，只要有電話號碼就能做到「人搭人」！

【別靠再培訓】

假設你找到人脈，50、60歲人要轉工、轉行，始終風險大，單是「適應」已是很大的學問。其實，可考慮一下「利用」正在上班的公司，先申請內部轉職，給予兩年時間「小試牛刀」，之後才考慮「外闖」。否則，一旦轉工、轉行後才知道不適合自己，就難以「翻身」。

最後要緊記，出來工作「識人重要過識字」，別以為先「祼辭」，讀再培訓課程、拿取證書後就有工做，「人情」更可貴啊老友！