中國物流與採購聯合會：全球製造業PMI升至55.6　歐美增速加快

據中國物流與採購聯合會發布，2月份全球製造業採購經理指數(PMI)為55.6，按月上升1.2個百分點，連續8個月保持在50以上。分區域看，歐洲和美洲製造業增速按月有所加快，PMI均有不同程度上升，亞洲和非洲製造業增速平穩，PMI按月波動不大。綜合指數變化，全球製造業增速按月加快，全球經濟復甦趨勢有所增強。

導致全球製造業增速加快的原因有以下幾個方面：1、隨着世界各國持續常態化防控政策的推進，新冠肺炎疫情出現緩和迹象；2、世界各國均在積極推進疫苗的接種，疫苗的接種和新冠肺炎新增病例的下行為全球經濟復甦提供較好的社會環境；3、為了保證經濟復甦，世界各國均繼續保持較強的財政和貨幣政策支持力度。包括美國聯儲局以及歐洲央行在內主要發達經濟體的超寬鬆貨幣政策仍在持續實施，並繼續醞釀新的財政政策支持計劃。

然而，全球經濟復甦趨好的同時，也面臨一些不穩定因素。1、疫情變異對經濟的潛在影響依然存在；2、寬鬆的貨幣政策導致大宗商品過快上漲，全球通脹預期有所升溫；3、持續擴張的財政政策導致全球債務風險也有所上升；4、金融市場近期動盪也成為阻礙經濟復甦的重要因素。

分區域來看，2月份非洲製造業PMI為50.6，按月持平，連續3個月穩定在50附近，表明非洲製造業增速較為穩定，保持小幅上升趨勢。

而亞洲製造業PMI按月微幅回落0.2個百分點至51.8，連續5個月穩定在51以上，表明亞洲製造業保持平穩復甦趨勢。

歐洲製造業PMI按月上升2個百分點至56.1，連續3個月穩定在54以上。

美洲製造業PMI為59.3，按月上升1.8個百分點，連續5個月保持在57以上。