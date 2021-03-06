趁市旺套現　35%澳洲業主考慮5年內賣樓

澳洲西太平洋銀行(Westpac)的調查顯示，當地35%受訪家庭考慮於未來5年賣樓，比率較去年疫情爆發前多逾1倍，當中超過10%稱已經或計劃未來12個月內將物業放盤，反映愈來愈多業主打算趁旺市賣樓，鎖定利潤。但報告亦提到，不少業主稱搬屋開支成為賣樓的重大障礙。

據CoreLogic統計顯示，澳洲2月份全國樓價按月急升2.1%，較1月增長0.9%加速，並創2003年8月以來最大升幅，所有主要城市及地區樓價亦逾10年來首次同步向上。而調查機構Demographia上周報告指，悉尼及墨爾本在全球最難負擔樓價城市中，分別位列第3及第6位，兩地樓價2月分別升2.5%及2.1%。

Westpac高級經濟學家Matt Hassan表示，研究顯示，隨着愈來愈多物業放盤，澳洲樓市未來數個月將恢復平衡，但由於需求預期依然強勁，將帶動今明兩年樓價向上。

高盛周五(5日)預期澳洲樓價今年將漲10%，主要原因是利率低企及市場氣氛改善，但該行同時指樓市存在風險，包括澳洲央行貨幣政策立場可能轉為收緊。