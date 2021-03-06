Tesla市值4周蒸發近1.8萬億　馬斯克身家大縮水

美國科技股周五(5日)低位出現「V形反彈」，帶動納指倒升，但電動車生產商特斯拉(Tesla)斯人獨憔悴，收市未能收復失地，仍跌穿600美元，去年12月4日以來首次，報597.95美元，挫3.8%，今年累跌15%。

Tesla股價已連跌4周，創2019年5月以來最長跌浪，市值蒸發逾2,300億美元(約1.794萬億港元)，並自1月底高位的8,370億美元急插至約5,740億美元。Tesla舵手馬斯克的身家亦因此1周內縮水270億美元，從1月高峰的2,100億美元，跌至現時1,569億美元，被全球首富的亞馬遜創辦人貝索斯拋離200億美元。

Tesla股價最近不斷向下插，反映投資者對其估值過高的憂慮，尤其是美國債息近期急升。此外，市場亦擔心Tesla將面對愈來愈大的競爭，其中德國保時捷日前展示的Taycan Cross Turismo房車，將於今年夏季在美國開賣，市場亦期待福特的全電動F-150、Lucid Air等面世。

面對前景不明朗，Tesla的長期好友亦另有部署，其最大獨立投資者Ron Baron最近拋售170萬股Tesla股份，轉而投資競爭對手通用汽車(GM)持有的自動駕駛技術公司Cruise及獲亞馬遜支持的電動車生產商Rivian。