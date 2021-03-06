倫敦證交所舵手警告SPAC市場現泡沫

正當英國政府本周宣布擬放寬上市規則，包括希望促進「特殊目的收購公司」(Special Purpose Acquisition Company，SPAC)交易，達到吸引科技初創企業在當地上市，以維持倫敦全球金融中心地位之餘，倫敦證交所行政總裁David Schwimmer警告熾熱的SPAC市場存在泡沫現象，美國SPAC的投資者最終可能損手。

Schwimmer在訪問中稱，市場普遍認為美國SPAC市場出現泡沫，最重要是投資者、監管機構及市場參與者適當運用SPAC。「商品大王」羅傑斯最近預警，SPAC蜂擁上市是大牛市即將結束前的警號之一，猶如300年前的密西西比公司、南海公司泡沫爆破，悲劇將重演。「股神」巴菲特的副手芒格也公開警告，SPAC是泡沫迹象，直言世界沒有SPAC可能會更美好。

SPAC又稱「空白支票公司」，是近年美國企業熱門的上市方式，其操作是由基金、富豪等出資成立「空殼公司」後，再於納斯達克或紐交所上市集資，主要「任務」是在上市後一至兩年內，收購一家私人公司，將業務注入。

去年，美國上市的SPAC達244隻，集資782億美元，今年首兩個月的集資金額已超過去年的一半，而英國在SPAC發展顯然落後，最新改革建議是規例將與美國睇齊。現時市場最大不滿是，當SPAC宣布合併計劃後便需停牌，Schwimmer稱當局有空間調整規則，相信之後SPAC會成為英國市場工具箱的工具之一。