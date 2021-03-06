化解債息憂慮　經濟師料歐央行加快購債步伐

美國債息攀升散震美股，歐洲亦遇到類似的挑戰，適逢歐洲央行下周四(11日)議息，近2/3受訪經濟師料當局將加快每周購債步伐，以避免債息上升損害歐元區的復甦前景，部分則認為當局會先透過「出口術」干預。

據外電調查顯示，逾半經濟師預期歐央行將延長原本2022年3月結束、規模1.85萬億歐元緊急購債計劃的期限，介乎1至3個月。與此同時，只有約1/5受訪者預期規模將會擴大，而估計當局盡用購債額度，及計劃到達上限前已停止購債的比率各佔約40%，當中後者的中位數預測為1.6萬億歐元。

DekaBank經濟師Kristian Toedtmann相信歐央行將表達對債息上升的不安，強調運用所有可行工具，惟不會詳細交代細節。

此外，歐央行下周亦會發表最新經濟預測，調查顯示經濟師對今年增長前景出現分歧，悲觀者略佔多，另大部分預期今明兩年通脹會快過預期。

Bantleon Bank經濟師Joerg Angele認為，雖然歐央行預期會提到經濟改善的迹象，但將強調下行風險，故必須維持極擴張性的貨幣政策。