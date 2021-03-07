郭家耀：長線分段低吸美團

中國市場監管總局公布，依法對橙心優選、多多買菜、美團優選、十薈團等4家社區團購企業分別處以150萬元人民幣罰款的行政處罰，對食享會處以50萬元人民幣罰款的行政處罰。市場監管總局表示，隨着各大互聯網平台企業大舉進入社區團購市場，秩序不規範、操作不合法等問題日益顯現，包括採用不正當手段擠壓綫下社區經濟市場，以低於成本的價格爭奪市場，將對小商販、社區便利店造成衝擊。

同時大型互聯網平台企業存在「燒錢搶市場、壟斷後提價」的不正當競爭傾向。當局又指，社區團購平台普遍存在巨額補貼、低於成本價銷售商品，以及部分社區團購平台採用價格欺詐手段誘騙消費者等問題，不正當價格行為擾亂市場價格秩序。不過，市場相信今次罰則主要針對早前不規范的行為，經過調整後，目前已大致符合規定。

社區團購將成為未來幾年中國線上零售的重要增長動力，預計到2025年市場規模將達2.8萬億元人民幣，年複合增長超過100%。透過供應鏈的優化及規模經濟效應，行業的利潤率可顯著提高。根據QuestMobile資料顯示，美團優選去年12月的月活躍用戶數接近9,500萬，按月漲1.2倍。日活躍用戶數逾1,000萬，按月急升1.4倍，用戶黏性顯著增強。從負責社區內的銷售和社群管理的團長數目來看，12月份月活躍團長數量為419萬，按月上升47%，與競爭對手差距進一步拉闊。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人沒持有上述股份)