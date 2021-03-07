陳政深：中國光大水務值博
2021年03月07日 08:15
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港股上周仍未擺脫弱勢，恒指縱使曾試圖上破20天線，昔未可企穩，而上周五(5日)指數在大幅低開後一度倒升，卻仍要跌百餘點收市，反映市底仍然脆弱，在投資角度，目前並非介入時候，尤其是與大市相關性較高的股份，暫時仍未宜撈底。展望3月份上旬，指數或仍會在50天線水平徘徊，同時亦會受制美股，而俗稱「恐慌指數」的VIX，暫時仍未抽至1月下旬時的高位，反映市場未夠恐慌之餘，亦或意味幾大指數尚未觸底。
然而，從中線(即6個月至1年)的角度審視，市場上亦並非毫無機會。國務院政府工作報告提到「堅持青山綠水就是金山銀山」的理念，同時表示，未來將加強山水林田湖草系統治理，加快推進重要生態屏障建設，構建以國家公園為主體的自然保護地體系，森林覆蓋率達24.1%；另外，亦強調持續改善環境質量，基本消除重污染天氣及城市黑臭水體。
由此路進，水利、水務、水處理的相關股份可以看高一線。中國光大水務(01857)於2004年在新加坡上市，後於2019年5月於香港雙重第一上市，公司主要在中國從事綜合水環境解決方案，業務分為污水處理、水環境治理、設計建造營運供水項目等。截至去年底，其營業額增長2%，至56.63億港元，純利10.24億元，按年增23%。基本上，公司業務食正國策，公司主要以BOT模式經營項目(建設、營運、移交)，1月份剛與江蘇省淮安市淮陰區住房和城鄉建設局簽署補充協議，取得淮陰東城污水處理項目二期，涉及投資約1.5億元人民幣。
政府工作報告可說是中央政府為下級地方政府制訂的工作方向，污水自是各地方政府急須處理的問題。中國光大水務本身估值亦不貴，以上周五收市價計算，市盈率4倍，周息率6.4%，輸面有限，中線上望目標設為上市價2.99元亦毫不過分，止蝕參考50天線，甚具值博率。
艾德證券期貨聯席董事陳政深
(筆者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)