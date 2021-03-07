陳政深：中國光大水務值博

港股上周仍未擺脫弱勢，恒指縱使曾試圖上破20天線，昔未可企穩，而上周五(5日)指數在大幅低開後一度倒升，卻仍要跌百餘點收市，反映市底仍然脆弱，在投資角度，目前並非介入時候，尤其是與大市相關性較高的股份，暫時仍未宜撈底。展望3月份上旬，指數或仍會在50天線水平徘徊，同時亦會受制美股，而俗稱「恐慌指數」的VIX，暫時仍未抽至1月下旬時的高位，反映市場未夠恐慌之餘，亦或意味幾大指數尚未觸底。

然而，從中線(即6個月至1年)的角度審視，市場上亦並非毫無機會。國務院政府工作報告提到「堅持青山綠水就是金山銀山」的理念，同時表示，未來將加強山水林田湖草系統治理，加快推進重要生態屏障建設，構建以國家公園為主體的自然保護地體系，森林覆蓋率達24.1%；另外，亦強調持續改善環境質量，基本消除重污染天氣及城市黑臭水體。

政府工作報告可說是中央政府為下級地方政府制訂的工作方向，污水自是各地方政府急須處理的問題。中國光大水務本身估值亦不貴，以上周五收市價計算，市盈率4倍，周息率6.4%，輸面有限，中線上望目標設為上市價2.99元亦毫不過分，止蝕參考50天線，甚具值博率。

艾德證券期貨聯席董事陳政深

(筆者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)