鄺紫珊：風險性資產未來可以期待

觀乎2021年3月1日過去一周交易所買賣基金(ETF)基金的淨流量顯示，整體股票型ETF資金近一周淨流入343億美元，其中主要流入美國股票型ETF達175億美元，而全球及中國股市近周資金淨流入為56億及50.8億美元，至於新興市場、亞太、日本及歐洲股市ETF近周分別流入27.6億、10.6億、9.3億及0.4億美元，只有拉美股市ETF則少量流出0.4億美元。

全球國債孳息率急速上升，引發全球金融市場震盪加劇。此波債券利率上升相信是因為全球疫苗開始接種，疫情有望紓解，以及各國對財政刺激方案的期待，經濟復甦，以及商品價格上升走揚，而並非全球央行緊縮貨幣政策或流動性不足拉升債券息率。

聯儲局及各國央行也釋出維持低利率及寬鬆的政策方向，最近風險性資產的調整主要是之前急速走高的技術性調整及短期震盪，並非基本面的轉勢。

展望3月，全球股市將受到美國的國債息率、美國財政法案進展，以及中國政策及商品價格走勢所影響，故相信未來幾周的震盪將在所難免。全球重啟經濟及各國疫苗接種展開，整體市場走向將仍朝正向發展，加上去年開始已是走低利率的效應，預期全球經濟復甦方向不會改變，加上溫和通脹可有助提振循環類股的前景，故風險性資產未來可以期待。

未來仍持續看好數碼革新的機遇，由於數碼化轉營已從科技業擴展至工業、醫療、金融等多個領域，雖然目前仍處於數碼轉型的早期階段，但很多科技公司仍是具備較快的增長性、現金流量，及較高的投資回報，未來的前景可高於平均水平，雖然整體科技類股仍存在溢價，但事實上並沒有被高估。2021年將會是經濟復甦的一年，並預期價值型股票今年的表現將優於去年，建議投資者可側重於具備長期可持續性盈利能力的股份，以確保整體投資組合在不同的市場環境下都能有較佳的表現。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊