陳鳳珠：大市短期或欠缺方向

美國10年期國債孳息率上升，導致資金流出新經濟股份，資金輪動情況顯著，但由於市場觀望企業業績以及內地行情，觀望態度濃厚，港股走勢較為反覆，但目前仍守住50天線28,800點水平。目前市場宜關注內地政策去向，料大市短期將欠缺方向。

市場憧憬內地或會再度實施定向降準，曾帶動資金流入金融股，人民銀行自2018年起建立普惠金融定向降準年度考核制度，對普惠金融領域貸款佔比達到一定比例的大中型商業銀行，給予0.5至1.5個百分點的存款準備金率優惠。倘若今次再度實行定向降準，料可消除市場預期今年人行的貨幣政策逐步收緊的憂慮，或對股市有支持。

另外，今年「碳達峰」、「碳中和」為內地重點議題，而國家能源局日前更徵求意見稿，提及今年風力及太陽能發電佔社會用電量的比重提升，相信目標於2060年實現碳中和。今次諮詢更提出「保障性併網」及「市場化併網」，其中「保障性併網」額度由各省能源主管部門展開競爭性配置，各省應有不少於1/3的相關額度定向用於存在欠補的企業以減補獲得保障性併網資格，或鼓勵電廠公司以可再生能源電價補貼，換取新項目優先獲得併入電網。雖然內地支持風電及太陽能的發展，但通過技術進步以降低發電成本仍需時，因此若意見稿定案，或會影響行業發展。故此，投資者宜留意內地的行情，觀察風力及太陽能發電的政策內容。

此外，恒指公司表示目標到明年中將恒指成分增至80隻，或反映每次季檢均有機會增加成分股，而最終冀可將恒指成份股增至100隻，並計劃放寬上市歷史要求，或統一將上市歷史要求縮短至3個月，同時維持香港公司成分股數目為20至25隻。預期未來恒指成分企業涉及的行業種類更多元化，且個股上限比重或調低，由於覆蓋範圍更廣，料更有代表性。不過，相信恒指成分以中資企業比重較多，因此未來走勢將更傾向於內地經濟發展及企業盈利。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(本文作者爲東興證券(香港)有限公司研究部之分析員及證監會持牌人士，作者本人並沒有持有上述股票）