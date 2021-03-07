陳樂怡：港股短期料續乏力
2021年03月07日 09:15
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美國10年期國債息率反覆向上，港股維持日升日跌格局。加上，中國關注海外資產泡沫，對於內部管理風險料會更加審慎，貨幣政策將趨向中性，削弱市場流動性，高估值溢價股近期跌勢未止。而且港股通南向資金反覆，預計港股短期繼續表現乏力，技術支持位在50天線(28,819點)。
水泥股逆市偏穩，主要由於今年農曆新年就地過年，返鄉過節的工人明顯減少，工程項目加快復工，行業提前進入旺季。市場數據反映，水泥價格於農曆新年假後已經出現兩輪漲價。加上，目前資金暫避高估值的增長股，相對而言水泥行業平穩，估值偏低，股價下行風險有限。而且兩會或會有利好傳統基建措施出台，建議關注全國龍頭海螺水泥(00914)及大灣區發展受惠者華潤水泥(01313)。
至於香港地產股方面，新鴻基地產(00016)中期業績勝預期，內地租金收入強勁，香港土地儲備豐厚，足以支持未來幾年發展，而且未來10個月將有大量項目推出，投資者可趁低吸納。新世界發展(00017)物業銷售理想，K11商場零售表現優於大市，未來幾年將有多幢投資物業落成，有助增強其經常性收入，建議低吸。
凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。)