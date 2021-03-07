陳樂怡：港股短期料續乏力

美國10年期國債息率反覆向上，港股維持日升日跌格局。加上，中國關注海外資產泡沫，對於內部管理風險料會更加審慎，貨幣政策將趨向中性，削弱市場流動性，高估值溢價股近期跌勢未止。而且港股通南向資金反覆，預計港股短期繼續表現乏力，技術支持位在50天線(28,819點)。

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。)