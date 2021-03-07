宏利投資管理：全球放水趨緩　新興市勢危

環球股市在截至2月26日一周出現調整，原因是10年期美國國庫債券孳息率攀升至2020年2月以來的最高水平，令投資者感到不安，憂慮通脹上升將會促使聯儲局提前加息。

市場一直聚焦於債券孳息率上升，並憂慮通脹升溫將刺激聯儲局加息，但我們的首席經濟師Frances Donald早前指出，我們相信市場過度強調聯儲局在通脹目標方面的任務。這是我們對聯儲局將於短期內縮減量寬措施表示懷疑的原因。事實上，我們認為至少直至第三季，充分就業的目標將限制局方有關縮減量寬的討論。

還有一點值得注意，雖然聯儲局已暗示不大可能加推針對實質經濟的寬鬆措施，但英倫銀行、歐洲央行和加拿大央行均已明確表示仍會考慮減息。縱使我們預期這些央行不會減息，但相信聯儲局與其他主要央行的相對貨幣政策分歧只會愈來愈大，唯一例外是正在收緊政策的中國人民銀行。

環球流動性變化對新興市場估值構成短期風險，儘管如此，我們一直密切關注環球流動性增長放緩的情況。以資金水平而言，環球流動性(以環球貨幣供應代表)在2021年達到頂峰，年初至今靠穩於約96萬億美元。重要的是，環球流動性增長顯著放緩，由超過40%的增幅降至4.8%(三個月比較百分比)，主要原因是聯儲局和人行減慢擴大資產負債表的步伐。

環球流動性的三個月增長對比MSCI明晟新興市場股票價格的三個月變動圖表，已發出警告信號，反映相對環球流動性增長而言，新興市場股票的估值已過度擴張。我們根據環球流動性，對已發展市場和新興市場股票市值進行調整。根據這個標準，新興市場市值較其長期平均高出一個標準差以上。相反，已發展市場市值並無過高。

綜合來看，上述情況反映在最近股價強勢回升後，新興市場估值相對已發展市場或會過高，這顯示市場至少在短期內將出現調整。長遠來說，我們仍看好新興市場股票，特別是亞洲，並將視任何市場調整為入市機遇。另一方面，在環球的層面，主要央行的流動性很可能已經見頂。我們認為，各大央行的個別政策傾向使我們更加相信，美元或會在短期內逆勢回升，而這一般會有利美股表現。

宏利投資管理高級宏觀策略師 Sue Trinh