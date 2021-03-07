會計師公會：派消費券勿忘行政成本效益

財政司司長剛公布新一份預算案，涵蓋了十項香港會計師公會早前提出的建議。環球經濟前景未明，公會認同政府需要審慎理財，以有限資源創造最大效益，並優先扶助最有需要人士。

今年，政府並沒有計劃向市民發放現金，但建議向年滿18歲的香港居民派發消費券。無疑，針對性方式消費有利帶動零售市場，從而產生乘數效應。公會建議政府可參考其他地區和國家的做法，同時要考慮行政成本效益並顧及不熟悉電子消費的市民。

本港失業率持續上升，最新數字創近17年來新高。於預算案中，政府提出了優化再培訓計劃，為建造業創造就業等措施。公會認為支援失業人士參與再培訓或轉型、為市場提供不同職位刻不容緩，否則失業率持續攀升或會衍生更多社會問題。

稅務方面，簡單及低稅制是香港的競爭優勢。但政府大部分經常性收入來自利得稅、薪俸稅、印花稅、賣地及投資收益，當經濟下滑時，庫房便會面對一定壓力。公會認為政府要探討其他拓闊稅基的方案，繼續檢討公共財政收入模式，從而應對長遠的公共財政壓力及避免持續赤字。

預算案中亦提到政府計劃定期發行綠債並擴大「政府綠色債券計劃」的規模，更打算發行綠色零售債券，讓市民參與。公會認為此舉有助紓緩政府的財政壓力，切合國際市場的環境、社會及管治趨勢，支持可持續發展。

政府有意修例讓海外註冊的開放型基金能遷冊到香港並提供支援，包括為所需專業服務費提供補貼，公會認為此舉為該類基金遷冊來港提供誘因，有助香港發展成亞洲主要的資產及財富管理中心。

此外，政府亦計劃由未來基金回撥250億港元到庫房。公會認為，政府不論現有或新設基金均需保持透明度，確保資金用得其所。

香港會計師公會