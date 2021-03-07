小心！「末日博士」魯比尼警告美股2008年冧市或將重演

全球經濟復甦步伐蹣跚，貧富懸殊問題愈來愈嚴重，但美股卻處歷史高位，有「末日博士」之稱的知名經濟學家魯比尼(Nouriel Roubini)警告，美國金融市場及經濟皆存在泡沫，有關牛市顯然不會有好下場，美股恐怕最終很大機會上演類似2008年時的冧市。

正所謂，「貧者愈貧，富者愈富」，魯比尼認為，美國經濟現時經歷「K形復甦」，美股市場不管怎樣風生水起，對大部分人而言都是毫無意義，因為美國財富金字塔底部的50%人口，其加起來的美股資產僅佔0.7%，頂層的10%則掌握着87.2%，至於最頂層的人佔51.8%。換言之，最富有的50個美國人，其掌握的財富相當於底部的1.65億美國人。

他又稱，長期以來，有關問題的「解決方案」都是訴諸「金融民主化」，即讓該些貧窮的家庭獲得借款的渠道，去購買他們根本負擔不起的住宅，然後再將住宅的淨值當作提款機。包括抵押貸款和其他債務在內的消費信貸大擴張，最終造就一個超級泡沫，終結於2008年全球金融危機，當時，成百上千萬的美國人失去自己的工作、住宅和積蓄。

而現在，這些十年前慘遭洗劫的千禧世代再度墮入陷阱。魯比尼稱，那些打着散工、零工，或者是所謂自由職業者身份的勞動者看到一根新的「金融民主化」繩索，他們以為自己可以沿着後者爬到更高的位置，但實際上，卻是一條要命的絞索。總之，在這新一輪騙局當中，成百上千萬人在美國券商、網上交易應用Robinhood或者其他交易應用程式(App)上開設帳戶，大量舉債，將相當於自己收入若干倍的賭注押在那些實際上一文不值的股票身上。

他又提及，雪上加霜的是市場終於開始擔心美國聯儲局和財政部打着「量化寬鬆」的旗號(即「直升機撒錢」)的超級實驗，其本質就是預算赤字貨幣化。愈來愈多的分析認為有關做法最終會導致經濟過熱，迫使聯儲局在比市場預期早得多的時間點開始加息。無論在名義還是真實層面，債券孳息率都已經開始上漲，股票等風險資產腳下的土地已經開始震動。當市場參與者都懷着聯儲局引發又一次「縮減狂怒」行情的擔心，經濟復甦已經不再被他們視為利好消息，相反卻成為盤整的潛在導火線。

美國民主黨全力推進1.9萬億美元的援助計劃，魯比尼指出，理論上當中大部分是直接支持家庭的撥款，但問題在於數以百萬計的家庭目前已債台高築，他們拖欠房租、水電費、抵押貸款、信用卡債務等等，意味着這些直接交給家庭和個人的資金，大部分都將被用以還債，或者是儲蓄起來，預計全部刺激資金只有大約1/3會轉化為實際支出。因此，刺激計劃對於經濟增長、通脹，以及債券孳息率的影響，極可能將比預期小得多。

此外，他認為額外的儲蓄遲早將會流向政府債券，意味着到了最後，所謂援助處在困境當中的美國家庭，實質上是變成援助銀行和其他貸款機構。

他表示，在財政赤字貨幣化和需求面不利衝擊的聯合作用下，通脹依然可能成為現實，最終使得美國經濟走向滯脹。只是有關可能性已是屬於中期預測的部分，至少2021年暫時不必考慮。

展望今年，他指美國經濟的真實增長速度完全可能不及預期。新冠肺炎病毒的新變種不斷出現，讓市場擔心既有的疫苗很可能已經不足以終結疫情。經濟不斷啟動、封鎖，又啟動、又封鎖的進程會不斷侵蝕市場信心，使疫情完全結束前重啟經濟的政治壓力不斷加大。許多中小型企業現在依然在破產的邊緣掙扎，太多人正面臨着長期失業的前景。經濟的不利因素可以拉出非常長的清單，比如貧富不均日益嚴重，企業和家庭被迫去槓桿化，以及各種政治和地緣政治風險等。

然而，超級寬鬆貨幣政策令資產市場泡沫氣息濃烈，或可乾脆說是已經處在泡沫當中。現在的美股市盈率已經接近1929年和2000年那種巨型泡沫破滅前夕的高位，而市場槓桿化程度還在不斷提升，特殊目的收購公司(SPAC)愈來愈炙手可熱，還有大科技股、虛擬貨幣等等，當今市場上有太多東西都令人無法不神經緊張。聯儲局可能會擔心，一旦他們撤走派對的「酒杯」，市場就將大冧。

魯比尼指出，伴隨公共和私營部門的債務持續激增，美國經濟中期滯脹的可能性，以及資產市場和經濟本身最終硬着陸的可能性，也是在與日俱增。