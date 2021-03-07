中國首2個月出口增長50.1%　進口升14.5%

中國海關總署公布，今年首2個月，中國貨物貿易進出口總值5.44萬億元人民幣(下同)，比去年同期增長32.2%。其中，出口3.06萬億元，增長50.1%，進口2.38萬億元，增長14.5%。貿易順差6,758.6億元，去年同期為逆差433億元。

機電產品和勞動密集型產品出口均錄增長，首2個月，中國出口機電產品1.85萬億元，增長54.1%，佔出口總值的60.3%。其中，自動數據處理設備及其零部件2,339.8億元，增長68.5%；手機1,495.9億元，增長49.2%；汽車(包括底盤)272億元，增長93.4%。同期，出口勞動密集型產品5,717.8億元，增長49.2%，佔18.7%。其中，服裝1,569.2億元，增長40%；包括口罩在內的紡織品1,444.4億元，增長50.2%；塑料製品911.5億元，增長70.5%。此外，出口成品油1,096萬噸，增加1.9%；鋼材1,014萬噸，增加29.9%。

中國前四大貿易夥伴依次為東盟、歐盟、美國和日本，對這些貿易夥伴進出口分別為7,862億元、7,790.4億元、7,163.7億元和3,492.3億元，分別增長32.9%、39.8%、69.6%和27.4%。其中，中國對美國出口5,253.9億元，增長75.1%；自美國進口1,909.8億元，增長56.1%；對美貿易順差3,344.1億元，增加88.2%。

按美元計價，首2個月，中國進出口總值8,344.9億美元，增長41.2%。其中，出口4,688.7億美元，增長60.6%，進口3,656.2億美元，增長22.2%；貿易順差1,032.5億美元，去年同期為逆差72.1億美元。

海關總署表示，首2個月外貿進出口增幅明顯，主要有以下三方面原因。首先是歐美等主要經濟體生產、消費景氣度回升，外需增加帶動中國出口增長。今年以來，歐美經濟尤其是製造業景氣度明顯回升，同時受益於財政刺激計劃，歐美等主要經濟體消費復甦，對中國產品需求增加。其次是內地經濟持續穩定恢復，拉動進口快速增長。再者，受新冠疫情影響，去年首2個月進出口按年下降9.7%，基數較低也是今年增幅較大的原因之一。