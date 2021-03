在社交媒體上寫一則帖文,可以有幾值錢?外媒報道,Twitter創辦人杜斯(Jack Dorsey)最近正拍賣他於Twitter的首篇帖文,截至3月6日,出價已達250萬美元(約1,950萬港元)。

杜斯在2006年3月的首篇帖文留言「just setting up my twttr」,有關留言在交易平台「Valuables by Cent」拍賣。最高出價者為Bridge Oracle行政總裁Sina Estavi。

帖文將以非同質化代幣(NFTs)形式出售。NFT為新型態的數碼資產,這些資產的所有權會記錄在區塊鏈上,而每一個NFT都是獨一無二的,可當成無法複製的收藏品。