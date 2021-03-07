分析料數碼人民幣出台　將掀比特幣拋售潮

虛擬貨幣大行其道，比特幣過去一年飆升約5倍，上個月更一度突破5.8萬美元紀錄；與此同時，各央行積極研發虛擬貨幣，中國近年推動的數碼人民幣已在多個城市進行試驗，業界預期倘數碼人民幣推出，恐導致虛擬貨幣市場大亂，比特幣或遭拋售。

外媒報道，虛擬貨幣交易商B2C2 Japan執行官Phillip Gillespie認為，如果數碼人民幣推出後，中國官員同時收緊監管，這將是虛擬貨幣最大的風險之一。新規則最終恐讓流動性流出虛擬貨幣交易平台、導致瘋狂拋售。

中國禁止公民將人民幣兌換成虛擬貨幣，但仍有人私下將錢換成跟其他資產綁定的穩定幣「Tether」，再從Tether轉入比特幣或其他幣種。Gillespie預計，中國當局有可能徹底禁止Tether。

事實上，中國人民銀行已在為數碼人民幣草擬法案，其中包括一項禁止個人和實體製造、出售代幣的規定；同時，內蒙古近期也禁止大量耗電挖礦。

另方面，報道引述Chainalysis去年8月份的報告，在一年時間內，有超過180億美元Tether從東亞轉移至海外，當中包括中國。