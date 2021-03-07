代理十大屋苑周末均錄成交　太古城3宗最旺

中原地產指出，十大屋苑於周六、日錄22宗成交，較上周的21宗上升約4.8%，所有屋苑均有買賣。該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，多個一手新盤接連登場，將樓市氣氛推上高峰，帶動二手交投。二手盤源大量消化，業主收窄議價空間，逐步調高叫價，買家為免遲買會貴，往往加快入市步伐。市場資金充裕，有不少投資者趁高位套股換樓，形成3月持續大牛市。

港島區方面，中原趙鴻運表示，鰂魚涌太古城周末錄3宗成交，平均實用呎價20,149元。其中南山閣高層B室，實用面積582方呎，兩房則王間隔，去年12月放盤叫價1,200萬元，最終累減40萬元，以1,160萬元易手，呎價19,931元。原業主於1986年以61.5萬元買入單位，持貨35年帳面獲利1,098萬元，升值超過17倍。

該行王子健表示，期內紅磡黃埔花園亦錄得2宗成交，屋苑2期13座低層C室，實用面積389方呎，兩房間隔，望內園景，成交價705萬元，呎價18,123元。原業主於2015年6月以579萬元買入單位，持貨6年帳面獲利126萬元，單位升值22%。

新界區以沙田第一城較活躍，同公司侯惠良表示，該盤49座高層A室，實用面積284方呎，兩房間隔，以560萬元易手，實用呎價19,718元。